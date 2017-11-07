Мнение: Вашингтон и Токио "прикрываются" северокорейской угрозой

Президент США Дональд Трамп обратился в конгресс с просьбой об увеличении оборонного бюджета из-за ситуации вокруг КНДР. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Терехов выразил мнение, что Северная Корея является в данном случае "прикрытием".

Президент США Дональд Трамп направил в палату представителей конгресса письмо с просьбой увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год в связи с ситуацией вокруг КНДР и в Афганистане.

"Прошу конгресс рассмотреть прилагаемые поправки к бюджету на 2018 финансовый год для министерства обороны. Запрос включает дополнительные 4 миллиарда долларов США для поддержки неотложных мер в области противоракетной обороны в целях противодействия угрозе со стороны Северной Кореи и 1,2 миллиарда долларов для поддержки стратегии моей администрации в Южной Азии", – говорится в письме, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с Дональдом Трампом заявил, что страны договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок, а Токио будет перехватывать и уничтожать северокорейские ракеты в случае необходимости, тесно координируя свои действия с США. При этом Трамп отметил, что Япония сможет сбивать ракеты КНДР, если купит для этого новые вооружения в США.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Северная Корея является прикрытием для военно-политической стратегии США и Японии в отношении Китая.

"В ходе визита Дональда Трампа в Японию произносились слова по поводу сдерживания Северной Кореи, по усилению военной кооперации обеих стран в противодействии северокорейской угрозе. Но на самом деле идет более сложная игра. И основным ее участником является не Северная Корея, а Китай. В Токио два основных союзника "сверяли часы" в отношении политики в китайском направлении, но все подавалось "под соусом" корейской угрозы. Но Северная Корея в данном случае является просто прикрытием для военно-политической стратегии США и Японии в отношении Китая. Именно так и надо понимать все мероприятия в области обороны США и Японии и их совместные мероприятия. И поэтому не столь важно, как ответит Северная Корея, а важно, как отреагирует на это Китай, куда Трамп направится после посещения Южной Кореи – вот это самое интересное. Поэтому я не думаю, что очередное обострение риторики в отношении КНДР приведет к военным действиям", – сказал Владимир Терехов.

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