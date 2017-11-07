Политолог: запрет гимна РФ при допуске сборной на Олимпиаду – это нонсенс

Участие команды России в Олимпийских играх при условии запрета гимна страны недопустимо, заявил сенатор Алексей Пушков. В эфире радио Sputnik политолог Кирилл Коктыш предположил, пойдет ли МОК на такой шаг.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым участие команды России в Олимпийских играх 2018 года при условии запрета исполнения национального гимна на ОИ.

Ранее в понедельник издание New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что МОК из-за серии допинг-скандалов вокруг российского спорта рассматривает вариант допуска сборной России до Олимпийских игр 2018 года при условии, что национальный гимн РФ исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков 3 ноября заявил агентству "Р-Спорт", что россияне не будут выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхенчхане в случае отрицательного решения МОК об их участии в Играх.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что допуск России к участию в ОИ-2018 под нейтральным флагом, равно как и полный недопуск, будут "унижением для страны".

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik отметил абсурдность возможности запрета национального гимна на Олимпиаде.

"Запрет гимна страны при условии допуска ее сборной – это полный нонсенс. Это противоречит международному праву. Думаю, вряд ли такое будет возможным, тем более что обвинения WADA (Всемирное антидопинговое агентство – ред.) в отношении российских спортсменов не подтверждались. Речь идет о формате допуска российской сборной без флага России, которая пошла бы как сборная из третьей страны. Этот формат может рассматриваться, но он будет настолько же бессмысленным, как и на прошлой Олимпиаде. Думаю, сейчас, когда перелом в конфронтации явно наметился не в пользу тех, кто давил, вряд ли МОК будет продолжать ту политическую линию, на которую его толкают", — сказал Кирилл Коктыш.



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