Политолог: Украина пытается влезть в отношения Сербии с Россией

В МИД Сербии обвинили украинского посла в попытках поссорить Белград с Москвой. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для сербов позиция Киева – не та, к которой следует прислушиваться.

Работа посла Украины Александра Александровича сводится к тщетным попыткам испортить отношения между Белградом и Москвой, говорится в заявлении госсекретаря МИД Сербии Ивицы Тончева, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о серии скандальных интервью Александровича, в которых тот утверждал, что у Сербии нет независимой внешней политики. Посол говорил, что Белград – инструмент в руках России, с помощью которого дестабилизируются Балканы и "уничтожается Европа".

Тончев отметил, что Александрович без каких-либо обоснований вменяет сербам в вину дестабилизацию ситуации в Македонии, госпереворот в Черногории и поддержку сепаратизма в Боснии и Герцеговине.

"Хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой", – заявил Тончев.

Дипломат, отвечая на заявления Александровича о предполагаемом участии сербских добровольцев в конфликте на востоке Украины, напомнил об украинцах, воевавших в бывшей Югославии.

По мнению Тончева, тот факт, что внешняя политика Сербии дает серьезные результаты, толкает отдельных послов к крайне недипломатичному поведению по отношению к стране, проявившей к ним гостеприимство.

Он добавил, что МИД неоднократно призывал посла Украины "направить свою энергию на выполнение задач, изложенных в Венской конвенции о дипломатических сношениях". Госсекретарь также попросил Киев указать Александровичу на недопустимость такого поведения.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в эфире радио Sputnik отметил, что украинский посол повел себя, по меньшей мере, нетактично.

"На мой взгляд, украинская политика на Балканах, конечно, должна иметь место. Мы видим очень большую украинскую диаспору в этих странах. Поэтому Украина заинтересована в поддержке каких-то своих интересов в этих странах. Однако мы видим, что Украина хочет влезть во взаимоотношения между Россией и Сербией. А это не есть хорошо, это не есть правильно и с точки зрения дипломатии это нетактично. Украина хочет навредить России по всем возможным фронтам, она ищет какие-то поводы, даже вымышленные, чтобы использовать их против России. И, так или иначе, рассорить ее с разными странами. Так что, зачем это Киеву – понятно", – сказал Антон Бредихин.

Однако Украине не удастся рассорить Россию и Сербию, уверен политолог.

"Между Россией и Сербией на протяжении всей истории существуют очень тесные, братские, даже кровные отношения. И мы понимаем, что уж Украина-то в этом вопросе играть важную роль не может. Вообще говорить о каком-то участии Украины в российско-сербских отношениях не приходится. И слова сербского дипломата свидетельствуют о том, что Россия и Сербия остаются союзниками. И для них украинская позиция не является той, к которой следует прислушиваться. Я думаю, и в дальнейшем наши отношения с Сербией будут строиться в формате союзничества, в формате взаимопонимания и поддержки", – заключил Антон Бредихин.

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