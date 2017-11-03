Политолог: политическая позиция Собчак – реактивная

Телеведущая Ксения Собчак, вступившая в избирательную кампанию, поочередно выразила разные позиции по вопросу захоронения тела Ленина. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противоречия в заявлениях Собчак – кажущиеся.

Телеведущая Ксения Собчак, вступившая в президентскую избирательную кампанию 2018 года, менее чем за две недели выразила разные позиции по вопросу захоронения тела Владимира Ленина.

В четверг Собчак прокомментировала призыв Рамзана Кадырова убрать с Красной площади тело вождя Октябрьской революции. Глава Чечни заявил, что решение о захоронении Ленина должен принять президент России Владимир Путин. "Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно", – пояснил он.

На своей странице в Facebook Собчак написала, что этот вопрос следует решать не президенту, а российскому народу на свободных выборах и референдумах.

Между тем 24 октября Собчак в интервью журналисту Юрию Дудю пообещала захоронить тело Ленина, если ей удастся стать главой государства.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. Избирательная кампания официально должна стартовать через несколько месяцев.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что противоречия в заявлениях Ксении Собчак – кажущиеся.

"Я не думаю, что она меняет позицию. Она просто пытается отрицать любую точку зрения представителей власти. Власть не ставит вопрос о погребении тела Ленина – значит, она его ставит. Глава Чечни говорит, что нужно убрать Ленина с Красной площади – значит, ей как-то надо сказать, что так не нужно делать. Сказать, что не нужно убирать, она не может, значит, она говорит, что надо – но перед этим нужно провести, например, референдум. У Ксении Собчак реактивная политическая позиция: она не выдвигает самостоятельно какие-то тезисы, она реагирует на чужую позицию. Вот если завтра кто-то из представителей власти предложит сделать нечто ультралиберальное, вот тогда ей придется действительно тяжело", – предположил Дмитрий Журавлев.

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