Депутат от Крыма: своим проектом резолюции Украина дискредитирует ООН

Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом в среду сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.
Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в Генассамблее.
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат ГД от Республики Крым Константин Бахарев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о целях подобной инициативы Киева.
"Украина, с одной стороны, продолжает политику фактически маргинализации ООН, где-то даже дискредитации. Потому что не может такая авторитетная и уважаемая организация рассматривать доклады, тем более резолюции во исполнение этих докладов, которые составлялись в дистанционном режиме. Ведь никто даже не счел нужным приехать в Крым. Поэтому этот доклад и резолюция по правам человека в Крыму, по большому счету, все это несерьезно. Кроме того, на мой взгляд, здесь расчет политический – чтобы отвлечь внимание от ситуации в самой Украине. Мы понимаем, что грозить сегодня России какими-то судами – это не очень реализуемо. А вот суды, которые сегодня уже идут над подельниками министра внутренних дел Украины, которые разворовывали бюджетные средства, – это уже абсолютная реальность", – сказал Константин Бахарев.
По его мнению, проект украинской резолюции – не более чем очередная спекуляция Киева.
"Я думаю, что нынешнему киевскому режиму уже недолго осталось. И это отчаянные конвульсии, они (представители киевской власти) пытаются сопротивляться, в том числе путем очередных спекуляций на крымскую тему. Крымские власти никогда не отказывали в возможности посетить полуостров и увидеть ситуацию своими глазами. Но Украина ничего этого не хочет, украинская власть хочет обсуждать на авторитетной площадке ООН совершенно несерьезные, неавторитетные доклады, посвященные ситуации в Крыму", – отметил депутат.
Крым вновь стал российским в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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