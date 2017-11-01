Депутат от Крыма: своим проектом резолюции Украина дискредитирует ООН

Украинская резолюция по Крыму – это отчаянные "конвульсии" представителей Киева, которым осталось недолго находиться у власти. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал депутат Госдумы от Республики Крым Константин Бахарев.

Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом в среду сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.

По его словам, в резолюции требуют от России отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа" (запрещенная в России экстремистская организация), а также подчеркивают необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается, что международные организации должны получить доступ в Крым.

Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в Генассамблее.

В Крыму раскритиковали новую украинскую резолюцию. В частности, вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов назвал внесенный в ООН украинской делегацией проект резолюции по правам человека в Крыму очередной фальшивкой. И заявил, что ООН стоит направить в Крым своих представителей для ознакомления с ситуацией на полуострове, а не делать выводы, исходя из домыслов украинских властей.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат ГД от Республики Крым Константин Бахарев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о целях подобной инициативы Киева.

"Украина, с одной стороны, продолжает политику фактически маргинализации ООН, где-то даже дискредитации. Потому что не может такая авторитетная и уважаемая организация рассматривать доклады, тем более резолюции во исполнение этих докладов, которые составлялись в дистанционном режиме. Ведь никто даже не счел нужным приехать в Крым. Поэтому этот доклад и резолюция по правам человека в Крыму, по большому счету, все это несерьезно. Кроме того, на мой взгляд, здесь расчет политический – чтобы отвлечь внимание от ситуации в самой Украине. Мы понимаем, что грозить сегодня России какими-то судами – это не очень реализуемо. А вот суды, которые сегодня уже идут над подельниками министра внутренних дел Украины, которые разворовывали бюджетные средства, – это уже абсолютная реальность", – сказал Константин Бахарев.

По его мнению, проект украинской резолюции – не более чем очередная спекуляция Киева.

"Я думаю, что нынешнему киевскому режиму уже недолго осталось. И это отчаянные конвульсии, они (представители киевской власти) пытаются сопротивляться, в том числе путем очередных спекуляций на крымскую тему. Крымские власти никогда не отказывали в возможности посетить полуостров и увидеть ситуацию своими глазами. Но Украина ничего этого не хочет, украинская власть хочет обсуждать на авторитетной площадке ООН совершенно несерьезные, неавторитетные доклады, посвященные ситуации в Крыму", – отметил депутат.

Крым вновь стал российским в марте 2014 по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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