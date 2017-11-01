Мнение: отказ Запада от единого фронта антитеррора провоцирует врагов Крыма

В Крыму поврежден еще один газопровод, сообщил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.
Речь идет о газопроводе среднего давления диаметром 270 мм. По словам Тарасова, "это также могла быть диверсия".
Глава компании ранее не исключил, что газопровод под Алуштой диаметром 219 мм, где накануне вечером зафиксировали снижение давления, мог быть подорван. Из-за этого нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. Его пообещали восстановить сегодня.
В "Крымэнерго" также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега полуострова. Идет восстановление опор.
Произошедшее в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.
"Я склонен разделить ту точку зрения, что это все-таки были теракты. Теракты, сразу оговоримся, которые не принесли серьезных разрушений инфраструктуры, и она будет быстро восстановлена. Но это свидетельство того, что мы живем в очень высокотурбулентном мире, когда от терактов страдают практически все регионы земного шара, все государства. И может быть, символично в какой-то степени, что это произошло у нас на фоне того, что случилось в Нью-Йорке и тоже квалифицируется как теракт. То есть, террор стал приметой нашего времени и только всеобщими усилиями можно его ликвидировать", – отметил Александр Форманчук.
По его словам, нежелание стран Запада сформировать единый с Россией фронт борьбы против терроризма на деле оборачивается фактическим попустительством преступникам.
"Я не исключаю, что такая ситуация провоцирует врагов Крыма, которых немало на территории Украины. И вот, вероятно, нашлись люди, которые отважились на этот теракт. Но мне кажется, что он был осуществлен достаточно непрофессионально и у спецслужб есть возможность оперативно разобраться в причинах произошедшего. Крымчанам не следует воспринимать этот факт как тревожный сигнал. Я убежден, что в Крыму было спокойно и будет спокойно", – сказал Александр Форманчук.
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