Мнение: отказ Запада от единого фронта антитеррора провоцирует врагов Крыма

В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключается диверсия. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

В Крыму поврежден еще один газопровод, сообщил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Речь идет о газопроводе среднего давления диаметром 270 мм. По словам Тарасова, "это также могла быть диверсия".

Он добавил, что в настоящее время изучается место повреждения трубы в районе села Запрудное (южный берег Крыма).

Глава компании ранее не исключил, что газопровод под Алуштой диаметром 219 мм, где накануне вечером зафиксировали снижение давления, мог быть подорван. Из-за этого нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное. Его пообещали восстановить сегодня.

В "Крымэнерго" также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега полуострова. Идет восстановление опор.

Произошедшее в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук.

"Я склонен разделить ту точку зрения, что это все-таки были теракты. Теракты, сразу оговоримся, которые не принесли серьезных разрушений инфраструктуры, и она будет быстро восстановлена. Но это свидетельство того, что мы живем в очень высокотурбулентном мире, когда от терактов страдают практически все регионы земного шара, все государства. И может быть, символично в какой-то степени, что это произошло у нас на фоне того, что случилось в Нью-Йорке и тоже квалифицируется как теракт. То есть, террор стал приметой нашего времени и только всеобщими усилиями можно его ликвидировать", – отметил Александр Форманчук.

По его словам, нежелание стран Запада сформировать единый с Россией фронт борьбы против терроризма на деле оборачивается фактическим попустительством преступникам.

"Я не исключаю, что такая ситуация провоцирует врагов Крыма, которых немало на территории Украины. И вот, вероятно, нашлись люди, которые отважились на этот теракт. Но мне кажется, что он был осуществлен достаточно непрофессионально и у спецслужб есть возможность оперативно разобраться в причинах произошедшего. Крымчанам не следует воспринимать этот факт как тревожный сигнал. Я убежден, что в Крыму было спокойно и будет спокойно", – сказал Александр Форманчук.

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