Военный эксперт: новые ракеты "Сармат" – ответ России на ПРО США в Европе

Первые бросковые испытания новейшей ракеты "Сармат" пройдут в конце 2017 года, сообщили в Минобороны. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что данные ракеты позволят обеспечить паритет в области стратегических ядерных сил.

Первые бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" запланированы на конец этого года, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Что касается "Сармата", работы над этим ракетным комплексом стратегического назначения ведутся в плановом порядке, к концу 2017 года мы планируем первые бросковые испытания", – заявил Борисов в интервью газете "Военно-промышленный курьер".

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.

"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе – "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.

По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.

Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как сообщал РИА Новости источник в "оборонке", на эту ракету планируется перевооружить семь полков РВСН.

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона", военного эксперта Игоря Коротченко, российские МБР "Сармат" станут ответом на развертывание американских систем ПРО в Европе.

"Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" разрабатывается в рамках государственной программы вооружения и предназначена для решения вопросов ядерного сдерживания при несении дежурства в ракетных войсках стратегического назначения. Это решение было принято в ответ на развертывание Соединенными Штатами Америки систем противоракетной обороны, в частности, в Румынии и в Польше. Целый ряд новых решений в области развития стратегических ядерных сил призван не дать возможность США решить проблему одностороннего преимущества над нашей страной в области ПРО, а также призван поддержать стратегическую стабильность", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.

При этом он подчеркнул, Россия не нарушает никакие действующие международные соглашения, в частности, договор СНВ-3.

"В любом случае развитие российской стратегической триады будет идти в рамках ограничений развертывания носителей и ядерных зарядов, которые предусмотрены СНВ-3. В целом рассчитываем, что успешное завершение цикла испытаний позволит запустить серийное производство ракеты "Сармат" и обеспечить паритет и поддержание стратегической стабильности в мире", – отметил военный эксперт.

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