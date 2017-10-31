Военный эксперт: новые ракеты "Сармат" – ответ России на ПРО США в Европе

Первые бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" запланированы на конец этого года, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что принятие на вооружение ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса планируется на 2019-2020 годы.
"Сармат" придет на смену комплексу "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В (как его называют на Западе – "Сатана"), который встал на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.
Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Как сообщал РИА Новости источник в "оборонке", на эту ракету планируется перевооружить семь полков РВСН.
По словам главного редактора журнала "Национальная оборона", военного эксперта Игоря Коротченко, российские МБР "Сармат" станут ответом на развертывание американских систем ПРО в Европе.
"Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" разрабатывается в рамках государственной программы вооружения и предназначена для решения вопросов ядерного сдерживания при несении дежурства в ракетных войсках стратегического назначения. Это решение было принято в ответ на развертывание Соединенными Штатами Америки систем противоракетной обороны, в частности, в Румынии и в Польше. Целый ряд новых решений в области развития стратегических ядерных сил призван не дать возможность США решить проблему одностороннего преимущества над нашей страной в области ПРО, а также призван поддержать стратегическую стабильность", – сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik.
При этом он подчеркнул, Россия не нарушает никакие действующие международные соглашения, в частности, договор СНВ-3.
"В любом случае развитие российской стратегической триады будет идти в рамках ограничений развертывания носителей и ядерных зарядов, которые предусмотрены СНВ-3. В целом рассчитываем, что успешное завершение цикла испытаний позволит запустить серийное производство ракеты "Сармат" и обеспечить паритет и поддержание стратегической стабильности в мире", – отметил военный эксперт.
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