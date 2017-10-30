Политолог: США опять делают Украину своей "любимой женой"

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер посетил Киев с официальным визитом. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные визиты говорят о настрое Вашингтона на продолжение конфликта на Донбассе.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя визит спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в Киев, заявил, что Волкер все чаще выглядит, как "спецпредставитель по срыву урегулирования" кризиса на Украине.

"Парадокс: Волкер все чаще выглядит не как спецпредставитель США по урегулированию украинского кризиса, а как спецпредставитель по его срыву", – написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Волкер в пятницу, 27 октября, прибыл в Киев, где провел встречу с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады. По данным пресс-службы украинского президента, Петр Порошенко и Волкер "скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе как в рамках усилий в "нормандском формате", так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН". Как сообщили депутаты Рады, Волкер заявлял, что резолюцию СБ ООН по миротворческой миссии в Донбассе могут не только подготовить до конца года, но и проголосовать за нее.

Кроме того, обсуждался вопрос о "Северном потоке-2". По словам депутата Верховной рады Мустафы Найема, который в Facebook озвучил позицию Волкера, спецпредставитель считает газопровод политическим проектом, нацеленным на то, чтобы "наказать Украину".

Отдельно затрагивался вопрос поставок оружия Киеву. Спикер Верховной рады Андрей Парубий на встрече с Волкером заявил, что Киев ждет решения Вашингтона о представлении Украине оборонного летального оружия.

"Мы считаем, что санкции (против РФ – ред.) должны и расширяться, и усиливаться. И. конечно, мистер Волкер, мы ждем решения о предоставлении Украине летального оборонного вооружения", – сказал Парубий в ходе встречи.

Политолог Александр Дудчак считает, что политика США в отношении Украины возвращается в прежнее русло.

"Можно сказать, что Украину опять назначают любимой женой. Все-таки мечты нынешней власти о том, чтобы работать постоянно в интересах США, постепенно сбываются, личные отношения Порошенко с (президентом США Дональдом) Трампом, если вообще можно говорить о каких-то личных отношениях, восстанавливаются. И прикладная составляющая всего этого процесса в том, что США по-прежнему используют Украину как повод для раздоров, как точку напряжения под боком у России, как "горячую точку", в которой температуру можно поднимать, можно опускать, тем самым влияя на целый регион, на политику Европы", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Соединенным Штатам удобна Украина в ее нынешнем виде, и они не настроены на прекращение конфликта на юго-востоке.

"США живут в своей виртуальной реальности и пытаются навязать ее всему миру. Им удобна Украина, потому что там есть "полезные идиоты", которые выполняют американскую волю хотя бы за то, чтобы их раньше времени не убрали от власти. И США, по сути, устраивает такая постановка вопроса. Они настроены на продолжение конфликта. И это очень печально. Мы надеялись на то, что США оставят Украину в покое, займутся более прагматичными вещами. Но, видимо, силы военно-промышленного комплекса по-прежнему руководят страной, невзирая на смену руководства. Так что, наверное, нас ждет какой-то очередной виток напряженности на Донбассе", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.