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Сенатор: если российские военные и уйдут из Сирии, то с чистой совестью

11:4930.10.2017
(обновлено: 11:50 30.10.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии. 5 октября 2015Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии. 5 октября 2015
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Россия практически выполнила основные задачи операции в Сирии, заявили в Госдуме. Как отметил, в свою очередь, в эфире радио Sputnik сенатор Франц Клинцевич, российские военные не уйдут из Сирии, не доведя дело до логического конца.

Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, считает глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов.

"Рассчитываем, что до конца текущего года правительственные войска восстановят контроль над восточной границей САР, и "Исламское государство"* прекратит свое существование как организованная военная структура", – сказал Шаманов в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и Государственной думы России.

Военная полиция Вооружённых Сил Российской Федерации в провинции Алеппо, Сирия
© РИА Новости
Политолог: после войсковой операции в Сирии будут применяться другие методы
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что операция против террористов в Сирии идет к завершению. Также о том, что операция против террористической группировки ИГ* будет скоро завершена, заявил глава МИД  Сергей Лавров.

В свою очередь, газета "Коммерсант"  со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщила в понедельник, что Россия может сократить группировку в Сирии. В стране останутся подразделения военной полиции, военные советники, и силы, необходимые для охраны объектов в Хмеймиме и Тартусе, прежде всего системы ПВО. В Кремле изданию сообщили, что подобные решения не анонсируются, а в Минобороны отметили, что планов по сокращению группировки в Сирии нет.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вооруженные силы России не покинут Сирию, не выполнив все поставленные перед ними задачи.

"Даже если мы уйдем из Сирии, то с чистой совестью. Конечно, все задачи до конца еще не выполнены, но даже если будет незначительное сокращение, это не значит, что мы не доведем дело до логического конца. Мы доведем дело, оставим необходимое количество сил и средств. К примеру, у нас там останутся две базы. И, конечно, само главное, что сделали Вооруженные силы России – это дали возможность, подготовили и физически, и морально Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики, которые самостоятельно способны выполнять поставленные перед ними задачи", – сказал Франц Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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