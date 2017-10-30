Эксперт: безопасная связь нужна России, как воздух

РФ и КНР обсудят создание оборудования для противодействия возможным кибератакам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Свое мнение о перспективах сотрудничества двух стран в этой сфере в эфире радио Sputnik высказал эксперт Сергей Санакоев.

Россия и Китай договорились обсудить вопросы создания телекоммуникационного оборудования для противодействия возможным кибератакам, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в понедельник после заседания российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств двух стран.

"Договорились о том, что на одной из ближайших площадок партнерства между Россией и Китаем мы обсудим вопросы создания доверенного телекоммуникационного оборудования для того, чтобы воспрепятствовать возможным кибератакам", – сказал российский вице-премьер.

Он подчеркнул, что "мы делились этой информацией с нашими китайскими коллегами, делились информацией о количестве киберпроисшествий против Китая и против России и считаем, что в рамках БРИКС есть все основания эту тему поднять и создавать систему защиты критически важной инфраструктуры".

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что и Россия, и Китай заинтересованы в создании альтернативных телекоммуникационных сетей, которые дополняли бы уже существующие.

"Создание альтернативных сетей взаимных связей позволит, например, быстрее вводить между нами банковскую систему и подключать к ней постепенно другие страны, например, страны БРИКС и страны ШОС. А это в том числе облегчит уйти от взаиморасчетов в долларах США и перейти на расчеты в национальной валюте. Ну и, конечно же, это касается безопасности: безопасная связь и безопасные коммуникационные сети нам сейчас необходимы, как воздух. Особенно с учетом того, что мы видим, как Западом нагнетается обстановка вокруг самых разных вопросов – и Северной Кореи, и Ирана, и так далее", – сказал Сергей Санакоев.

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