Эксперт: учения стратегических ядерных сил США – сигнал трем государствам

США начинают учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", сообщили американские военные. Свое мнение о целях данных учений в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Алексей Леонков.

США начинают учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он добавил, что Штаты заранее предупредили об этом Россию, как того требует двустороннее соглашение.

"Согласно положениям (договора, – ред.) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была извещена об этом учении заранее", – сказал Магуир.

По его словам, их сценарий предусматривает "различные стратегические угрозы для нашей страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. Будут отработаны возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

На прошлой неделе в России также прошли комплексные тренировки стратегических ядерных сил, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

Ранее в Москве подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Как полагают российские военные, создание средств мгновенного глобального удара – это "еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".

Свое мнение о целях учений "Глобальный гром", в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Учения, которые сейчас начинаются в США, идут в рамках недавно заявленной программы модернизации ядерных сил Соединенных Штатов… Как и любые учения, они содержат элемент именно учебы, но эти учения они проводят еще и для того, чтобы определиться, какие конкретно образцы вооружений они будут "доводить до ума". Ну и так как США являются ядерным государством, то понятно, что подобного рода учения – это как бы сигнал трем государствам: России, Китаю – а теперь еще и Северной Корее", – считает Алексей Леонков.

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