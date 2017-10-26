РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о заявлении Тиллерсона: рычагов устранения Асада у США сейчас нет

19:0426.10.2017
0210
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара АсадаЖители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правление семьи президента Сирии Башара Асада подходит к концу. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik прокомментировал данное заявление.

США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мнение: Западу в реализации своих целей в Сирии мешает позиция России
"США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве", – приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер

"Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено", – заявил госсекретарь США.

Также сообщается, что Тиллерсон на встрече со спецпосланником ООН заявил о приверженности США возобновлению сирийского мирного урегулирования в Женеве.

Заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik обратил внимание, что американцы уже не раз меняли свою позицию в отношении Сирии и сирийского лидера. Так, например, еще весной в США заявили, что отставка Башара Асада больше не является для них приоритетом.

"Американские политики в последнее время извергают такое количество взаимоисключающих заявлений, что это уже перестает быть смешным. Как мне кажется, в данном случае Тиллерсон имеет в виду, что в ходе политического процесса, который будет развиваться в стране при любом раскладе, особенно после завершения активной фазы антитеррористической операции, Асад со временем, как это видят себе американцы, будет терять рычаги управления. Что на смену придут политики, которые будут больше соответствовать неким внутренним установкам американских элит. Наверное, именно об этом размышляет госсекретарь", – сказал Дмитрий Егорченков.

При этом эксперт не исключил, что у Вашингтона есть определенные планы по использованию каких-либо сил для свержения Асада. Однако, по словам Дмитрия Егорченкова, реальных рычагов для этого у США нет.

"Может быть, какие-то условные планы есть по поддержке тех или иных политических лидеров, деятелей из оппозиции, может быть, из относительно провластных структур. Американцы никогда в одну корзину все яйца не складывают. США работают с разными силами. Но реальных рычагов силового устранения Асада, конечно, у американцев сейчас нет. Ситуация принципиально отличается от того, что было в 2015 году. Сейчас и само сирийское общество существует в несколько другой парадигме, количество людей, которые поддерживают Асада, по общим оценкам, выше, чем число тех, кто его не поддерживает. То есть конфликт сплотил сирийцев, особенно, когда стало ясно, что он не просто внутрисирийский, а был спровоцирован внешними силами", – заключил Дмитрий Егорченков.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена