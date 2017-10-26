Эксперт о заявлении Тиллерсона: рычагов устранения Асада у США сейчас нет

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что правление семьи президента Сирии Башара Асада подходит к концу. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik прокомментировал данное заявление.

США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.

"США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве", – приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер

"Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено", – заявил госсекретарь США.

Также сообщается, что Тиллерсон на встрече со спецпосланником ООН заявил о приверженности США возобновлению сирийского мирного урегулирования в Женеве.

Заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik обратил внимание, что американцы уже не раз меняли свою позицию в отношении Сирии и сирийского лидера. Так, например, еще весной в США заявили, что отставка Башара Асада больше не является для них приоритетом.

"Американские политики в последнее время извергают такое количество взаимоисключающих заявлений, что это уже перестает быть смешным. Как мне кажется, в данном случае Тиллерсон имеет в виду, что в ходе политического процесса, который будет развиваться в стране при любом раскладе, особенно после завершения активной фазы антитеррористической операции, Асад со временем, как это видят себе американцы, будет терять рычаги управления. Что на смену придут политики, которые будут больше соответствовать неким внутренним установкам американских элит. Наверное, именно об этом размышляет госсекретарь", – сказал Дмитрий Егорченков.

При этом эксперт не исключил, что у Вашингтона есть определенные планы по использованию каких-либо сил для свержения Асада. Однако, по словам Дмитрия Егорченкова, реальных рычагов для этого у США нет.

"Может быть, какие-то условные планы есть по поддержке тех или иных политических лидеров, деятелей из оппозиции, может быть, из относительно провластных структур. Американцы никогда в одну корзину все яйца не складывают. США работают с разными силами. Но реальных рычагов силового устранения Асада, конечно, у американцев сейчас нет. Ситуация принципиально отличается от того, что было в 2015 году. Сейчас и само сирийское общество существует в несколько другой парадигме, количество людей, которые поддерживают Асада, по общим оценкам, выше, чем число тех, кто его не поддерживает. То есть конфликт сплотил сирийцев, особенно, когда стало ясно, что он не просто внутрисирийский, а был спровоцирован внешними силами", – заключил Дмитрий Егорченков.

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