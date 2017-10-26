Военный эксперт: в Пентагоне "чешут репу" из-за проблем с F-35

В Пентагоне сообщили о проблемах с F-35, угрожающих полетам. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что система обеспечения кислородом оказалась слабым местом новейшего истребителя-бомбардировщика.

Представители ВВС США заявили, что летчики новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 продолжают сообщать о симптомах, которые могут свидетельствовать о кислородном голодании, пишет издание Air Force со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова. Он назвал инциденты с пилотами F-35 "физиологическими эпизодами". По словам Деллаведова, требуется серьезный подход к мониторингу состояния летчиков и модернизации F-35.

Расследование не помогло установить, связаны ли эти инциденты с гипоксией (снижением содержания кислорода в крови) или они являются следствием гиперкапнии (повышения уровня углекислого газа в крови), декомпрессионной болезни, обезвоживания, недостатка сна или переутомления.

Ранее военные заявили о том, что число подобных случаев резко выросло. Жалобы поступали на головокружение, покалывание пальцев и дезориентацию.

С 2006 по 2016 год пилоты сообщили о десяти таких эпизодах, столько же выявили в 2017 году. Пять из них зафиксировали на базе Льюк в Аризоне с мая по июнь, после чего полеты F-35 приостановили. Ограничения сняли после того, как специально созданная комиссия не смогла найти причины недомогания летчиков. С тех пор еще как минимум пять раз у пилотов возникали проблемы с самочувствием в воздухе.

Всем пилотам удалось посадить самолеты, однако, как отметил представитель ВВС США Марк Графф, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что система обеспечения кислородом оказалась слабым местом F-35.

"Пентагон в открытую начинает признавать, что с F-35 есть серьезные проблемы. Проблемы кислородного голодания, равно как и другие сопутствующие, преследуют американцев еще с тех времен, когда они вовсю трубили миру, что F-22 Raptor у них лучший в мире. А потом мы слышали, что летчики отказывались летать, потому что они в нем задыхались, у них начинались серьезные заболевания сердца, крови. Дело дошло до целой группы рапортов, и был период, когда полеты F-22 вообще отменили. И вот старая "болячка" снова всплыла у F-35. В открытую идут разговоры о том, что система обеспечения кислородом пилотов серьезно "хромает". У летчиков начинается сердцебиение, начинает кружиться голова, колет пальцы, а некоторые теряют ориентировку в пространстве. Специалисты говорят, что эти проблемы угрожают жизни пилотов. Пентагон сейчас "чешет репу", потому что надо что-то делать – система обеспечения кислородом оказалась слабым местом F-35. Американцам придется очень серьезно попотеть, чтобы исправить эту ошибку", – сказал Виктор Баранец.

Проблемы с истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35 всплывают регулярно. Как заявлял ранее бывший директор Бюро эксплуатационных испытаний министерства обороны США Майкл Гилмор, "сотни критических промахов" не позволяют считать F-35 полноценной боевой машиной. Эксперты называли F-35 "национальной катастрофой стоимостью 1,5 триллиона долларов".

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