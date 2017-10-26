Военный эксперт: С-400 самим своим присутствием предотвращает нападение

Российская армия получила очередной полк С-400, еще один ожидается до конца года. Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что поставка в российскую армию ЗРС важна по ряду причин.

Очередной, уже третий в этом году полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" передан Минобороны РФ, четвертый полк должен поступить в войска до конца этого года, сообщил производитель этих систем – концерн "Алмаз-Антей".

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передал Минобороны России очередной (второй за октябрь и третий в 2017 году) полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф"", – сказано в релизе.

Передача прошла на территории полигона Капустин Яр (Астраханская область). В соответствии с требованиями государственного заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

"До конца 2017 года концерн поставит Минобороны России еще один полк С-400 "Триумф". Таким образом, в текущем году госзаказчику будут переданы четыре полковых комплекта этой ЗРС", – добавили в пресс-службе.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко отметил, что поставка в армию систем С-400 важна по ряду причин.

"В мире сейчас подходит новая волна средств воздушного нападения. США разрабатывают новые серии крылатых ракет, управляемых авиационных боеприпасов и совершенствуют средства воздушного нападения. Таким образом, они увеличивают и качество, и количество этих средств, которые могут быть применены по любому противнику, и не только в региональных конфликтах, но и, возможно, в конфликтах с участием крупных держав, в том числе и России. Российские территории просто обязаны иметь серьезные зенитные ракетные системы с большой дальностью действия. Этих систем должно быть много, они должны быть выполнены по модульному принципу, использовать различные типы ракет, чтобы противостоять различным угрозам. Они должны легко модернизироваться. Система С-400 представляет собой такую систему", – сказал Олег Пономаренко.

Он напомнил о возможностях "Триумфа".

"За счет дальности действия своих ракет и радиотехнических средств система позволит прикрывать значительную площадь как для объектовой, так и для территориальной обороны. Первостепенно то, что она может быть использована против баллистических целей и против современных средств воздушного нападения. На самом деле эти ЗРС самим своим присутствием предотвращают возможное нападение или провокационные действия. Кроме того, система С-400 создает проблемы для вероятных противников в плане применения военной авиации, обеспечивающей действие ударной авиации, и таким образом нарушает всю структуру операций противника", – отметил военный эксперт.

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