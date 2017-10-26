Политолог о взрыве в Киеве: версия теракта порождает сомнения и вопросы

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт, МВД ищет в деле "российский след". Политолог Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине при любом резонансном происшествии ищут "руку Кремля".

Взрыв в центре Киева, в результате которого пострадал депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, квалифицировали как теракт, сообщает МВД Украины.

"Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Инцидент произошел вечером в среду в центре Киева на выходе из помещения телеканала "Эспрессо". По предварительной версии, взорвался припаркованный мотоцикл. Число погибших при взрыве выросло до двух, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Двое погибших – это охранник Мосийчука и местный житель, который просто был рядом. Остальным ничего не угрожает, они находятся в больнице", – цитирует слова Гитлянской сайт телеканала "112 Украина".

Депутат госпитализирован, ему сделана операция.

Сам Мосийчук считает, что это было покушение. Заказчики, по его утверждению, "сидят в Москве", а исполнители – в Киеве.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в свою очередь, назвал одной из версий взрыва действия российских спецслужб. Об этом он написал на своей странице в Facebook, не приведя никаких доказательств подобной версии.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине при любом резонансном происшествии ищут "руку Кремля".

"Украина – страна абсурда и парадоксов. И когда МВД немедленно заявляет о произошедшем теракте, то возникают сомнения и вопросы: рационально ли так говорить. С одной стороны, все говорит в пользу этой версии, потому что взрывчатка была заложена в мотоцикл, взрыв произошел, когда Мосийчук вышел. Но опыт предыдущих случаев заставляет сомневаться", – сказал Василий Стоякин.

По его мнению, политическая деятельность Мосийчука вряд ли могла стать причиной нападения.

"Мосийчук – фигура не того масштаба, вряд ли он кого-то интересует в связи с его политической деятельностью. С другой стороны, у него есть "хвост" разных прошлых дел, связанных с действиями в Киеве и в зоне так называемой АТО, которые имеют не политический характер", – отметил Василий Стоякин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.