Мнение: Польша усиливает контроль на границе с Украиной по двум причинам

Польская сторона усилила проверку граждан и транспорта на ряде пограничных КПП, сообщила Госпогранслужба Украины. Свое мнение о ситуации на польско-украинской границе в эфире радио Sputnik высказал политолог Олег Онопко.

Польская сторона усилила проверку граждан и транспорта на некоторых пограничных КПП, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, с понедельника выросли очереди на пункте пропуска "Ягодин".

"Главной причиной таких заторов стало проведение более тщательного осмотра представителями таможенной службы соседней страны с применением рентген-сканирующей системы Rapiscan автобусов и вещей граждан Украины, которые направляются в Польшу", – заявили в украинской Госпогранслужбе.

Кроме того, во вторник польские пограничники стали тщательнее проверять транспорт и личные вещи граждан в пункте "Дорогуск".

В ведомстве отметили, что усиленный осмотр автобусов станет постоянным, а легковых автомобилей – выборочным, во время проведения польской таможней специальных мероприятий.

Свое мнение о ситуации на польско-украинской границе в эфире радио Sputnik высказал политолог Олег Онопко.

"Приток украинских мигрантов – как трудовых, так и формально "туристических" – на территорию Польшу нарастает, потому что политическая и экономическая ситуация на Украине стабильно ухудшается. Польские власти, в том числе пограничная служба это прекрасно осознают. Поэтому меры по усилению контроля на границе, конечно же, будут в дальнейшем усиливаться", – считает Олег Онопко.

При этом, по его словам, Польша выделяет въезжающих на ее территорию граждан Украины из числа других потенциальных трудовых мигрантов.

"Существует две важных причины, по которым Польша настороженно воспринимает сейчас пересекающих границу украинцев. Первая связана с тем, что в западноукраинских регионах активизировалась деятельность радикальных украинских националистов. Они пытаются ответить на те символические акции, которые проводят польские радикалы-националисты – в том числе, на уничтожение памятников УПА* в восточной Польше. И поляки, что логично, боятся провокаций. Вторая причина – политический кризис на Украине в целом, который вынуждает многих людей покидать территорию страны, переселяться в соседние государства. И это тоже, с точки зрения поляков, требует усиления контроля", – отметил Олег Онопко.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!