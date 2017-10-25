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Политолог: Киев "забудет" о Януковиче только в одном случае

17:1325.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном судеБывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Киевский суд решил заменить госадвоката экс-президента Виктора Януковича из-за низкой квалификации. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik обратил внимание, что при прежнем защитнике так и не удалось доказать в суде вину обвиняемого.

Суд в Киеве принял решение сменить госадвоката обвиняемого в госизмене экс-президента Виктора Януковича из-за низкой квалификации защитника, сообщил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Дорогомиловском суде Москвы. 15 декабря 2016
© Фото : АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
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Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько.

"В судебном заседании защитник проявил крайнюю непрофессиональность и отсутствие достаточной квалификации для предоставления правовой помощи в уголовном производстве, которое является особо сложным. Суд принял решение сменить защитника Герасько в связи с фактическим невыполнением им обязанностей по защите Виктора Федоровича Януковича", – сказал судья в ходе заседания.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в Дорогомиловском суде Москвы. 15 декабря 2016
© Фото : АГН "Москва"/ Михаил Терещенко
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Суд поручил центру бесплатной правовой помощи назначить Януковичу нового госадвоката и объявил перерыв в заседании до 26 октября.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что при прежнем адвокате украинская прокуратура так и не смогла доказать в суде вину Януковича. 

"На днях адвокат Януковича заявил, что практически все обвинения в адрес его подзащитного сняты прокуратурой. На самом деле прокуратура не смогла представить в суде доказательства того, что якобы по приказу Януковича избивали, убивали и так далее. Насколько я понимаю, в этом и заключается квалификация адвоката. И теперь суду надо в срочном порядке искать помощи у адвокатуры", – сказал Ростислав Ищенко.

По его словам, этот суд будет длиться ровно столько, сколько будет существовать нынешний политический режим. 

"По крайней мере, до тех пор, пока не свергнут Порошенко. Потому что потом будет новый враг народа, и о Януковиче можно будет забыть. Легитимация этого режима произошла за счет условной делегитимации Януковича. Новые власти заявили о том, что он нарушил конституцию и изменил родине, и поэтому был отстранен от исполнения обязанностей президента. Но это происходило вопреки конституции, и если они не могут доказать в суде свои обвинения, то они расписываются в том, что совершили государственный переворот. Ведь преступлений не было, и Янукович легитимный президент. Поэтому до тех пор, пока будет существовать этот режим, будет длиться и этот процесс. Они не могут его закончить – должно быть обвинение, подтвержденное судом, а если это не получается, то они будут тянуть процесс сколько можно", – отметил политолог.

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