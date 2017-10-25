Эксперт: Россия игнорирует мнение США, и там начинаются "визг и крики"

Госдеп посетовал на сложность составления санкционного списка против России. Эксперт Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что продолжение санкционной политики является отражением системного кризиса в Вашингтоне.

В Госдепартаменте США заявили, что продолжают работать над составлением списка российских граждан и организаций, которые подпадают под санкции в соответствии с новым американским законом.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предписывал к 1 октября предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.

"Я сама над этим не работаю, но люди, которые этим занимаются, сказали мне, что это довольно сложно и может занять время. Они работают над тем, чтобы закончить этот процесс и предоставить публичные рекомендации соответствующим людям как можно скорее", – заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Ранее в конгрессе США уже выразили недовольство тем, что администрация Трампа не торопится вводить новые санкции против России в соответствии с законом.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что продолжение санкционной политики является отражением системного кризиса в Вашингтоне.

"Американские элиты находятся в кризисе, мы видим конфликт Дональда Трампа с конгрессом, со СМИ, конфликт внутри Белого дома. Санкции – это, безусловно, показатель не силы Вашингтона, а слабости. Россия игнорирует мнение Вашингтона, и там начинаются визг и крики. Сейчас Вашингтон продолжает свою санкционную вендетту в отношении России. Но санкции – это не только инструмент против России, который американцы традиционно используют, а это еще и попытка показать слабость Дональда Трампа. Мол, Дональд, ты не можешь принимать внешнеполитические решения, хочешь ты или нет улучшать отношения с Россией, этим занимается конгресс, и так далее. Кроме того, все эти санкции направлены на демонстрационный эффект – вспомним, как снимали флаги с российских диппредставительств. Но, думаю, что Россия могла бы по полной задействовать свой арсенал средств для ответа, он у нас огромный. Мы можем охладить пыл американских конгрессменов, и это не только ответ в космической сфере – российский рынок является лакомым куском для американских транснациональных корпораций. Но здесь мы исходим из того, чтобы не навредить себе", – сказал Константин Блохин.

Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года. Законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики, а также вводит ограничения против энергетических проектов страны, в том числе в Европе.

В Кремле законопроект оценили "крайне негативно". После его одобрения в конгрессе Москва предписала сократить персонал американских дипломатических миссий в России.

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