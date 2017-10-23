Мнение: слова Семенченко о скором свержении Порошенко правдивы лишь в одном

Депутат Рады Семен Семенченко заявил, что еще до Нового года президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что перспективность подобных заявлений вызывает вопросы.

Депутат Верховной рады от партии "Самопомощь", бывший командир нацбатальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что еще до Нового года президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти. Об этом сообщает портал "Политнавигатор".

При этом, по мнению нардепа, для свержения нынешней власти будет достаточно 500 ветеранов боевых действий в Донбассе.

"Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенных одной целью. Я имею в виду – не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая", – заявил Семенченко.

Он также добавил, что уже сейчас по всей Украине идет работа по набору добровольцев. "Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро. Я абсолютно уверен, что до Нового года ситуация разрешится", – сказал Семенченко.

17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста. В ней приняли участие несколько тысяч сторонников националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свобода", "Движения новых сил", "Батькивщины", "Самопомощи" и других организаций. Основными требованиями протестующих стали отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что в данном случае протестующих объединяет одно – недовольство действующей властью.

"Простых людей не удовлетворяет уровень жизни, то, что наивные надежды на какие-то изменения к лучшему после Майдана не сбылись. А того же Семенченко и подобных не устраивает то, что Порошенко, придя к власти, сосредоточил значительную долю источников обогащения в своих руках. И, конечно, они пытаются компенсировать свои потери и реализовать свои амбиции. Но насколько это перспективно – это вопрос другой", – сказал Александр Дудчак.

Что касается слов Семенченко о скором свержении Порошенко, то, по мнению политолога, вряд ли заявленные планы будут воплощены в жизни. И на это, по его словам, есть вполне определенная причина.

"Правда в словах Семенченко только в том, что теоретически, да, в общем-то, наверное, и практически 500 человек – подготовленных и имеющих опыт боевых действий – вполне могли бы сместить нынешнюю власть. Но здесь возникает другой вопрос: хорошо, вы Порошенко убрали, дальше что? За кем пойдет народ? Это как раз и спасет Порошенко от смены прямо сейчас или в ближайшие недели, месяцы – именно то, что нет каких-то явных лидеров, которые бы пользовались уважением у украинцев. То есть отсутствие какого-то вменяемого лидера спасает сейчас Порошенко и останавливает все-таки таких, как Семенченко, еще до начала осуществления заявленных планов", – отметил Александр Дудчак.

Он считает, что Украина оказалась сегодня в очень тяжелом положении.

"Процесс разрушения запущен. Остановить его очень сложно. Вероятно, только после того, как все будет до основания разрушено, когда потеряют интерес к Украине заокеанские товарищи, когда на Украине всякие "семенченко" исчезнут просто из-за того, что грабить будет уже нечего, тогда уж начнется возрождение страны на каком-то здоровом фундаменте. Но не хотелось бы, чтобы довели до этого", – заключил политолог.

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