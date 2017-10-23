РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: слова Семенченко о скором свержении Порошенко правдивы лишь в одном

19:0823.10.2017
(обновлено: 19:09 23.10.2017)
0310
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкСемен Семенченко на митинге в КиевеСемен Семенченко на митинге в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
Депутат Рады Семен Семенченко заявил, что еще до Нового года президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что перспективность подобных заявлений вызывает вопросы.

Депутат Верховной рады от партии "Самопомощь", бывший командир нацбатальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что еще до Нового года президент Украины Петр Порошенко будет отстранен от власти. Об этом сообщает портал "Политнавигатор". 

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Политолог: Запад "разыгрывает комбинацию" на Украине
При этом, по мнению нардепа, для свержения нынешней власти будет достаточно 500 ветеранов боевых действий в Донбассе.  

"Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенных одной целью. Я имею в виду – не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины ВС, Нацгвардии, ветераны, "Донбасс", "Айдар", третий полк спецназа и прочая, прочая, прочая", – заявил Семенченко.

Он также добавил, что уже сейчас по всей Украине идет работа по набору добровольцев. "Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро. Я абсолютно уверен, что до Нового года ситуация разрешится", – сказал Семенченко.

17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста. В ней приняли участие несколько тысяч сторонников националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свобода", "Движения новых сил", "Батькивщины", "Самопомощи" и других организаций. Основными требованиями протестующих стали отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что в данном случае протестующих объединяет одно – недовольство действующей властью.

"Простых людей не удовлетворяет уровень жизни, то, что наивные надежды на какие-то изменения к лучшему после Майдана не сбылись. А того же Семенченко и подобных не устраивает то, что Порошенко, придя к власти, сосредоточил значительную долю источников обогащения в своих руках. И, конечно, они пытаются компенсировать свои потери и реализовать свои амбиции. Но насколько это перспективно – это вопрос другой", – сказал Александр Дудчак.

Что касается слов Семенченко о скором свержении Порошенко, то, по мнению политолога, вряд ли заявленные планы будут воплощены в жизни. И на это, по его словам, есть вполне определенная причина.

"Правда в словах Семенченко только в том, что теоретически, да, в общем-то, наверное, и практически 500 человек – подготовленных и имеющих опыт боевых действий – вполне могли бы сместить нынешнюю власть. Но здесь возникает другой вопрос: хорошо, вы Порошенко убрали, дальше что? За кем пойдет народ? Это как раз и спасет Порошенко от смены прямо сейчас или в ближайшие недели, месяцы – именно то, что нет каких-то явных лидеров, которые бы пользовались уважением у украинцев. То есть отсутствие какого-то вменяемого лидера спасает сейчас Порошенко и останавливает все-таки таких, как Семенченко, еще до начала осуществления заявленных планов", – отметил Александр Дудчак.

Он считает, что Украина оказалась сегодня в очень тяжелом положении.

"Процесс разрушения запущен. Остановить его очень сложно. Вероятно, только после того, как все будет до основания разрушено, когда потеряют интерес к Украине заокеанские товарищи, когда на Украине всякие "семенченко" исчезнут просто из-за того, что грабить будет уже нечего, тогда уж начнется возрождение страны на каком-то здоровом фундаменте. Но не хотелось бы, чтобы довели до этого", – заключил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена