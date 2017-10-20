Мнение: обвиняя Россию в ударах в Сирии, США лишь подрывают свой авторитет

В Минобороны РФ опровергли заявления Госдепа о якобы бомбардировках Идлиба российскими ВКС. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США изначально выбрали неправильную тактику действий.

Российские ВКС не наносили ударов по Идлибу, и все утверждения американских властей на этот счет ложны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так он прокомментировал опубликованную на сайте Госдепартамента инструкцию для американских путешественников, в которой рекомендуется избегать поездок в Сирию и особенно в Идлиб, где "российские и сирийские войска продолжают наносить авиаудары".

"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего", – пояснил представитель военного ведомства.

Он подчеркнул, что "в отличие от США и коалиции" действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в нанесении ударов по мирным жителям в Сирии.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что все обвинения в адрес РФ бездоказательны, и США пытаются любыми способами подорвать авторитет России на Ближнем Востоке.

"Основная задача США – это подорвать влияние России на Ближнем Востоке. Всем понятно, что Россия приходит на Ближний Восток как победитель "Исламского государства"*, что авторитет России растет. И это очень сильно беспокоит Госдеп США. Поэтому американцы пытаются как-то опорочить Россию, показать, что она якобы не соблюдает конвенции ООН, что она "кровожадная". И это будет постоянно, война закончится, но будут еще какие-то послевоенные столкновения. США будут и дальше использовать любые методы. Нужно просто быть к этому готовыми и не поддаваться на провокации", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Вашингтон в данном случае избрал заведомо ошибочную тактику.

"Я не думаю, что обвинениям США в адрес России кто-то верит. Потому что Ближний Восток – это "большая деревня", там все про всех все знают: и кто наносит удары по мирным жителям, и как Россия наносит точечные удары по террористам. Поэтому США выбрали неправильную тактику действий. И им не удастся подорвать авторитет России, это (обвинения в адрес российских ВКС) может только подорвать авторитет самих США. Потому что получается, что всю информацию, которую дают США, нужно очень тщательно проверять", – отметил военный политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России