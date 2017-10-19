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Эколог: война человека с насекомыми приводит к неожиданным "победам"

15:3619.10.2017
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CC BY-SA 2.0 / JJ Harrison / Myrmecia forficataМуравей-бульдогМуравей-бульдог
CC BY-SA 2.0 / JJ Harrison / Myrmecia forficata
Немецкие ученые выяснили, что за четверть века численность насекомых в заповедниках ФРГ сократилась на три четверти. Эколог Александр Самсонов в эфире радио Sputnik назвал выявленную европейскими учеными тенденцию весьма тревожной.

Численность фактически всех насекомых сократилась на три четверти во всех заповедниках и национальных парках Германии, причина чего пока не ясна и последствия чего могут быть крайне серьезными, заявляют немецкие экологи. Результаты исследований они представили в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Все те уголки природы, которые мы изучали, являются заповедниками, чья территория охраняется законом и властями Германии. Несмотря на это, во всех них численность насекомых резко упала", – заявил Каспар Халлманн из университета Радбуда (Германия).

Влияние погоды на человека
© Fotolia / kevron2001
Человек для Земли или Земля для человека?
Халлманн и его коллеги провели своеобразную "перепись населения" в шести десятках заповедников ФРГ. По подсчетам ученых, число и биомасса насекомых сократилась за последние 27 лет примерно на 75% и 82% во всех заповедниках. 

В последние годы экологи разных стран обеспокоены тем, что видовое разнообразие и численность насекомых начали резко сокращаться. К примеру, сразу шесть видов самых распространенных бабочек Британии могут исчезнуть с территории острова в ближайшие годы. 

Причины такого явления пока не ясны, но немецкие экологи предполагают, что это может быть связано с интенсификацией сельского хозяйства и распространением гербицидов, уменьшающих биоразнообразие растений. 

Главный редактор портала Еcolife.ru  Александр Самсонов считает, что выявленная европейскими учеными тенденция весьма тревожна. 

"Это означает сокращение биоразнообразия в целом. Это очень опасно. Биоразнообразие – это способ поддержать устойчивость природы. Человек пытается все оптимизировать: уменьшить затраты, увеличить выпуск. У природы другой путь – она старается "всем сестрам по серьгам" раздать. Все виды находятся в более-менее параллельном тренде эволюционного развития. И если они существуют на сегодняшний день, то это значит, что они прошли три или четыре миллиарда лет отбора. Насекомые – одни из самых древних обитателей планеты и в этом смысле они очень важны, как бэкграунд той биосферы, которая присутствует на Земле", – сказал Александр Самсонов в эфире радио Sputnik.

По его словам, несмотря на то, что точные причины сокращения числа и видового разнообразия насекомых только предстоит выяснить, наиболее вероятным фактором является деятельность человека. 

"Возможно, мы как вид развязали войну против насекомых, которые считаются опасными для человека – против клещей, других видов. Известный инсектицид против вредителей – это ДДТ, которым пользовались с 30-х по 70-е годы, его нашли потом даже в печени пингвинов в Антарктиде. Сейчас новые поколения этих инсектицидов – четвертое, пятое поколение применяются. Они  стали гораздо более концентрированными, более опасными для той "целевой аудитории", для которой предназначены, хотя вносятся в гораздо меньших количествах, чем ДДТ, который разбрызгивали с самолетов. И вот эта война, развязанная человечеством против определенных видов насекомых, которые считаются вредными, она приводит к совершенно неожиданным "победам"", – отметил Александр Самсонов. 

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