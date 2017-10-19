Политолог: удар КНДР по кораблям США стал бы поводом для реальной войны

Авианосец Рональд Рейган делает остановку в порту Гонконга по пути на учения в Южной Корее. 2 октября 2017

Авианосец Рональд Рейган делает остановку в порту Гонконга по пути на учения в Южной Корее. 2 октября 2017

Пхеньян пригрозил Вашингтону "невообразимым" ударом в самый "неожиданный" момент, сообщают СМИ. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что обмен угрозами между КНДР и США лишь увеличивает масштаб существующих проблем.

КНДР пригрозила США "невообразимым" ударом в самый "неожиданный" момент, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление ЦТАК.

Заявление связано с маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем "Рональд Рейган", проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова.

Отмечается, что Соединенные Штаты доставили к берегам КНДР свои "главные цели". "Что еще хуже, США притащили прямо нам под нос цели, которые мы определили как главные. США должны знать, что столкнутся с невообразимым ударом в неожиданный момент", – сказано в сообщении.

В маневрах принимают участие американские эсминцы "Стэтхем" и "Мустин", а также авиация двух стран. Военные отработают обнаружение и перехват баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицируют как межконтинентальные.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik высказал надежду, что заявление северокорейской стороны – это на данный момент лишь риторика.

"Думаю, что это просто очередной этап в обмене угрозами между КНДР и Соединенными Штатами. То есть, как мне кажется, на данный момент это лишь риторика. Потому что понятно, что если бы КНДР нанесла удары по американским кораблям, которые сейчас находятся возле Корейского полуострова, это стало бы поводом для реальной войны", – отметил Павел Святенков.

В то же время, по его мнению, обмен угрозами лишь увеличивает масштаб проблем.

"Америка на такие заявления, скорее всего, будет отвечать новыми маневрами, отправкой новых вооружений в Южную Корею. Поэтому подобная угрожающая риторика, равно как и возможные новые запуски ракет со стороны КНДР, вероятнее всего, приведут только к еще большим проблемам", – полагает Павел Святенков.

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