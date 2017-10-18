Военный эксперт: Киев применяет схемы, за которые Петр I наказывал купцов

Киевский бронетанковый завод обвинили в поставках ВСУ некачественной техники. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил, что оборонная промышленность Украины доведена не просто до удручающего состояния.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает, что Киевский бронетанковый завод (КБТО) вместо качественной бельгийской стали закупал некачественную украинскую – с более низкой пулеустойчивостью, сообщили украинские СМИ.

Речь идет о соглашении на поставку армии модернизированных бронетранспортеров БТР-3ДА, которое Минобороны и КБТО заключили в ноябре 2015 года.

Как выяснили следователи, за следующие два года завод потратил 57,12 млн гривен (2,1 млн долларов) на закупку стали марки ATI500AR для корпусов БТР. Однако броневые детали должны были быть изготовлены из стали другой марки – HB500MOD производства Бельгии.

Антикоррупционное бюро считает закупленную сталь некачественной: ее изготовил украинский Лозовской кузнечно-механический завод, это полупродукт – незакаленная сталь с другими физико-химическими характеристиками, без гарантий по механическим свойствам, что делает ее менее пулеустойчивой и угрожает жизни военнослужащих, сообщают СМИ.

В эфире радио Sputnik глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин отметил, что Украина довела свою оборонную промышленность до такого состояния, что страну можно сравнивать с "банановой республикой".

"Сегодняшнее состояние украинской оборонной промышленности не просто удручающее, оно находится на самой глубокой точке падения. Украина, которая еще 15 лет назад могла строить боевые корабли и хорошие танки, создавать в кооперации с Россией и другими странами СНГ ракеты различного класса, на сегодняшний момент превратилась в "банановую республику", которая на закупленные дроны подвешивает старые пулеметы Калашникова и выдает это за ноу-хау, еще и гордится этим. Поэтому говорить, что украинская армия сегодня хорошо вооружена и является эффективной – это вводить людей в заблуждение", – сказал Владислав Шурыгин.

Кроме того, считает он, есть у украинской оборонки еще одна большая проблема.

"Это громадная коррупция, которая паразитирует на военном бюджете Украины. Даже в условиях ведения боевых действий украинские генералы миллионами разворовывают деньги, которые выделяются на горюче-смазочные материалы, на создание новых бронежилетов, на закупку нового вооружения, техники и военной формы. Применяются классические схемы, за которые еще Петр I наказывал купцов, когда они вместо нормальной ткани поставляли гнилье. Так и на Украине – вместо бронепластин идут убогие куски жести, которые закуплены в ближайшем пункте приема металлолома", – отметил военный эксперт.

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