Военный эксперт: Киев применяет схемы, за которые Петр I наказывал купцов

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает, что Киевский бронетанковый завод (КБТО) вместо качественной бельгийской стали закупал некачественную украинскую – с более низкой пулеустойчивостью, сообщили украинские СМИ.
Речь идет о соглашении на поставку армии модернизированных бронетранспортеров БТР-3ДА, которое Минобороны и КБТО заключили в ноябре 2015 года.
Антикоррупционное бюро считает закупленную сталь некачественной: ее изготовил украинский Лозовской кузнечно-механический завод, это полупродукт – незакаленная сталь с другими физико-химическими характеристиками, без гарантий по механическим свойствам, что делает ее менее пулеустойчивой и угрожает жизни военнослужащих, сообщают СМИ.
В эфире радио Sputnik глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин отметил, что Украина довела свою оборонную промышленность до такого состояния, что страну можно сравнивать с "банановой республикой".
"Сегодняшнее состояние украинской оборонной промышленности не просто удручающее, оно находится на самой глубокой точке падения. Украина, которая еще 15 лет назад могла строить боевые корабли и хорошие танки, создавать в кооперации с Россией и другими странами СНГ ракеты различного класса, на сегодняшний момент превратилась в "банановую республику", которая на закупленные дроны подвешивает старые пулеметы Калашникова и выдает это за ноу-хау, еще и гордится этим. Поэтому говорить, что украинская армия сегодня хорошо вооружена и является эффективной – это вводить людей в заблуждение", – сказал Владислав Шурыгин.
Кроме того, считает он, есть у украинской оборонки еще одна большая проблема.
"Это громадная коррупция, которая паразитирует на военном бюджете Украины. Даже в условиях ведения боевых действий украинские генералы миллионами разворовывают деньги, которые выделяются на горюче-смазочные материалы, на создание новых бронежилетов, на закупку нового вооружения, техники и военной формы. Применяются классические схемы, за которые еще Петр I наказывал купцов, когда они вместо нормальной ткани поставляли гнилье. Так и на Украине – вместо бронепластин идут убогие куски жести, которые закуплены в ближайшем пункте приема металлолома", – отметил военный эксперт.
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