Мнение: такие, как генерал Захреддин, сломали хребет терроризму в Сирии

В Дамаске сообщили о гибели одного из самых известных генералов правительственной армии Иссама Захреддина. Роль генерала Захреддина в борьбе с терроризмом в Сирии в эфире радио Sputnik отметил профессор Дипакадемии Александр Вавилов.

В Сирии погиб один из самых известных генералов правительственной армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, сообщили РИА Новости в штабе операции.

"Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер", – сказал собеседник агентства. Остров Сакер расположен к востоку от Дейр-эз-Зора, там обустроена хорошо укрепленная линия обороны боевиков ИГ*.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного Дейр-эз-Зора.

В начале сентября защитники города под командованием Захреддина и штурмовые отряды сирийской армии прорвали кольцо, в котором боевики держали Дейр-эз-Зор, а затем сняли осаду и с близлежащего военного аэродрома.

Гибель генерала Иссама Захреддина в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

"Несомненно, для сирийской армии это очень большая потеря. Генерал Иссам Захреддин вносил огромный вклад в развитие антитеррористической операции в районе Дейр-эз-Зора и в целом на территории Сирии", – сказал Александр Вавилов.

Он отметил, что героизм военнослужащих сирийской правительственной армии оказался не напрасным: к настоящему дню удалось добиться коренного перелома ситуации в борьбе с терроризмом в Сирии.

"Террористы и экстремисты, в том числе благодаря поддержке российских ВКС и в целом того содействия, которое Россия оказывает сирийской правительственной армии, понесли весьма существенный ущерб. И наши военные стратеги, да и западные специалисты в один голос говорят, что хребет террористам и экстремистам на сирийской территории, как и на иракской территории, уже сломлен", – отметил Александр Вавилов.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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