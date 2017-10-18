Юрист: иск Siemens – совершенно непонятный

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение встречных исков Siemens и структур "Ростеха" по поводу поставки турбин Siemens в Крым. Обстоятельства, в которых проходит данное разбирательство, в эфире радио Sputnik прокомментировал юрист Янис Юкша.

Арбитражный суд Москвы отложил на 2 ноября рассмотрение встречных исков Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.

В своем иске к двум структурам "Ростеха" – ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) – Siemens требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин в Крым. Сделка, как считает истец, состояла из двух частей – договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% – "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года.

Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю – российской "дочке" Siemens. СТГТ является вторым истцом в этом процессе.

Арбитраж Москвы в среду принял встречный иск ООО ТПЭ, в котором оно требует признать недействительными ряд пунктов контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Содержание оспоренных положений договора пока не известно. По словам заявителя, они касаются вопроса существования или отсутствия в договоре "юридически значимых ограничений" на распоряжение спорным имуществом. Представитель Siemens высказался против принятия встречного иска к рассмотрению, попросив суд вернуть его заявителю.

Обстоятельства, в которых проходит данное разбирательство, в эфире радио Sputnik прокомментировал юрист Янис Юкша.

"Главное в том, что Siemens подал иск совершенно непонятный. Он продал некое имущество. И как Siemens, так и российские компания действуют согласно правилам и обычаям международного делового оборота – здесь действуют и правила УНИДРУА*, и Инкотермс**. И в этой связи факт перехода права собственности от одного лица к другому делает эту собственность принадлежащей другому лицу. Поэтому требовать далее каких-либо действий с этой собственностью, уже чужой, на мой взгляд, не совсем корректно", – сказал Янис Юкша.

Он высказал также предположения по поводу дальнейших перспектив рассмотрения данного дела.

"В данном случае, как мне представляется, Siemens прекрасно понимает, что те исковые требования, которые заявлены – их выиграть просто невозможно, с моей точки зрения. Поэтому это похоже на ритуальное действие, рассчитанное на некое изменение обстоятельств в будущем: как говорится, или ишак, или падишах… Может быть, что-то изменится, и будут отменены эти санкции надуманные, нарушающие все принципы ВТО", – заключил Янис Юкша.

* Правила, разработанные базирующимся в Риме Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА)

** Инкотермс (International commerce terms) – товарный знак Международной торговой палаты: свод правил с терминами, применяющийся в национальной и международной торговле.

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