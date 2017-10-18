Юрист: иск Siemens – совершенно непонятный

Арбитражный суд Москвы отложил на 2 ноября рассмотрение встречных исков Siemens и структур "Ростеха" по поводу законности поставки турбин Siemens для строящихся в Крыму электростанций.
Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю – российской "дочке" Siemens. СТГТ является вторым истцом в этом процессе.
Обстоятельства, в которых проходит данное разбирательство, в эфире радио Sputnik прокомментировал юрист Янис Юкша.
"Главное в том, что Siemens подал иск совершенно непонятный. Он продал некое имущество. И как Siemens, так и российские компания действуют согласно правилам и обычаям международного делового оборота – здесь действуют и правила УНИДРУА*, и Инкотермс**. И в этой связи факт перехода права собственности от одного лица к другому делает эту собственность принадлежащей другому лицу. Поэтому требовать далее каких-либо действий с этой собственностью, уже чужой, на мой взгляд, не совсем корректно", – сказал Янис Юкша.
Он высказал также предположения по поводу дальнейших перспектив рассмотрения данного дела.
"В данном случае, как мне представляется, Siemens прекрасно понимает, что те исковые требования, которые заявлены – их выиграть просто невозможно, с моей точки зрения. Поэтому это похоже на ритуальное действие, рассчитанное на некое изменение обстоятельств в будущем: как говорится, или ишак, или падишах… Может быть, что-то изменится, и будут отменены эти санкции надуманные, нарушающие все принципы ВТО", – заключил Янис Юкша.
* Правила, разработанные базирующимся в Риме Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА)
** Инкотермс (International commerce terms) – товарный знак Международной торговой палаты: свод правил с терминами, применяющийся в национальной и международной торговле.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!