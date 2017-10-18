Украинский политолог: обстановка в стране взрывоопасная

На Украине начались забастовки горняков из-за задолженности по зарплатам. Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik отметил, что недовольство властью высказывают не только шахтеры.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на шахтах обострилась ситуация с выплатой зарплат, и если власти не решат проблему, то в ноябре возможны новые акции протестов. При этом горняки государственной шахты "Нововолынская" уже начали забастовку.

"Началась забастовка на шахте №9 "Нововолынская". Горняки требуют погасить задолженность по заработной плате за август и сентябрь", – написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние несколько дней "снова обострилась ситуация на шахтах государственных предприятий". В частности, с понедельника горняки первой смены шахты №9 "Нововолынская" прекратили отгрузку угля потребителям, а работники шахты 1/3 "Новогродовская" в Донецкой области ожидают выплаты зарплаты, но тоже в противном случае могут устроить забастовку.

Также, по его данным, шахтеры госпредприятия "Лисичанскуголь" готовы прибегнуть к забастовке, если в ближайшее время им не выплатят зарплату.

"Все эти вопросы я сегодня обсудил с министром (энергетики – ред.) Игорем Насаликом. И похоже на то, что он сам не знает, как исправлять данную ситуацию. Если в среду будет принято решение на заседании бюджетного комитета Рады Украины о перераспределении средств с одной программы на другую в сумме 304 млн гривен (более 11,4 млн долларов) на погашение задолженности по зарплате шахтерам, то это несколько успокоит ситуацию на шахтах госпредприятий. Но уже в ноябре возможны новые акции протестов горняков", – написал Волынец.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik назвал социально-экономическую обстановку в стране взрывоопасной.

"Действительно, социально-экономическая обстановка в стране взрывоопасная, это признают все социологи, которые проводят исследования по всей Украине, и это касается не только шахтеров. Президент покупает у США уголь по 117 долларов за тонну, и это цена независимости Украины, а свои шахтеры сидят без зарплаты. При этом выросли цены на коммунальные услуги, на продукты первой необходимости. То, что украинцы стали жить беднее, видно по пенсиям, по зарплатам бюджетников. Цифра, которая отражает социально-экономическое положение: 80% населения находятся за чертой бедности и 80% населения недовольны действиями власти. Но для того, чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы социально-экономический протест получил политическую субъектность, он должен быть политически представлен. А этого пока нет. Не имея политической субъектности, это просто выпуск пара", – сказал Андрей Золотарев.

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