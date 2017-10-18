Эксперт: Китай планирует стать "буксиром" мировой экономики

Китай продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на открытии XIX съезда КПК. Эксперт Андрей Островский в эфире радио Sputnik отметил, что сегодня КНР увязывает глобальное развитие с внутренним развитием страны.

Коммунистическая партия Китая продолжит прилагать активные усилия для сохранения мирового порядка и намерена превратить КНР в могущественное социалистическое государство, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии XIX съезда КПК.

"Китай продолжит прикладывать усилия по сохранению мира на планете, продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие", – сказал он.

К 2050 году КНР, по словам Си Цзиньпиня, должна продвинуться по пути модернизации. "На первой стадии, с 2020 по 2035 год, мы будем наращивать базу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации", – заявил он.

На второй стадии, с 2035 года до середины XXI века, как отметил лидер КНР, КПК намерена превратить Китай в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".

Как отметил Си Цзиньпин, "китайская мечта находится в тесной связи с мечтами народов других стран, она может быть реализована только в мирной международной обстановке и при стабильном международном порядке".

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для КНР сегодня вопросы глобального развития тесно увязаны с задачами внутреннего развития страны.

"Самым новым направлением здесь является инициатива "Один пояс, один путь". Если раньше Китай больше ориентировался на развитые страны – США, Японию, (Южную) Корею, на Восточную Азию, Европу – и основное развитие торговли и дипломатических связей шло в направлении этих стран, то за последние годы больше внимания стало уделяться развитию отношений с развивающимися странами по линии "Юг-Юг". Это отношения со странами Азии, Африки, югом Европы – но больше в основном все-таки направлено на Азию. За счет этой инициативы, во-первых, Китай добивается сокращения разрыва в развитии своих приморских восточных районов и западных районов, которые в экономическом плане пока существенно отстают. И второе – это ориентация на экономические связи с участниками инициативы "Один пояс, один путь". У Китая уже появились достаточно серьезные средства, чтобы оказать существенную помощь этим странам в развитии инфраструктурных проектов на их территории… Тем самым оказывается помощь и развитию Китаю, и той страны, которая будет реализовывать у себя эти проекты. Китай, таким образом, становится буксиром мировой экономики", – отметил Андрей Островский.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!