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Эксперт: Китай планирует стать "буксиром" мировой экономики

10:0118.10.2017
(обновлено: 10:30 18.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Китай продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на открытии XIX съезда КПК. Эксперт Андрей Островский в эфире радио Sputnik отметил, что сегодня КНР увязывает глобальное развитие с внутренним развитием страны.

Коммунистическая партия Китая продолжит прилагать активные усилия для сохранения мирового порядка и намерена превратить КНР в могущественное социалистическое государство, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии XIX съезда КПК.

Президент РФ В. Путин принял участие во встрече лидеров БРИКС. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Китай продолжит прикладывать усилия по сохранению мира на планете, продолжит вносить свой вклад в глобальное развитие", – сказал  он. 

К 2050 году КНР, по словам Си Цзиньпиня, должна продвинуться по пути модернизации. "На первой стадии, с 2020 по 2035 год, мы будем наращивать базу общества среднего достатка и благодаря еще 15 годам упорной работы в целом достигнем модернизации", – заявил он. 

На второй стадии, с 2035 года до середины XXI века, как отметил лидер КНР, КПК намерена превратить Китай в "богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное модернизированное социалистическое государство".

Как отметил Си Цзиньпин, "китайская мечта находится в тесной связи с мечтами народов других стран, она может быть реализована только в мирной международной обстановке и при стабильном международном порядке". 

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для КНР сегодня вопросы глобального развития тесно увязаны с задачами внутреннего развития страны. 

"Самым новым направлением здесь является инициатива "Один пояс, один путь". Если раньше Китай больше ориентировался на развитые страны – США, Японию, (Южную) Корею, на Восточную Азию, Европу – и основное развитие торговли и дипломатических связей шло в направлении этих стран, то за последние годы больше внимания стало уделяться развитию отношений с развивающимися странами по линии "Юг-Юг". Это отношения со странами Азии, Африки, югом Европы – но больше в основном все-таки направлено на Азию. За счет этой инициативы, во-первых, Китай добивается  сокращения разрыва в развитии своих приморских восточных районов и западных районов, которые в экономическом плане пока существенно отстают. И второе – это ориентация на экономические связи с участниками инициативы "Один пояс, один путь". У Китая уже появились достаточно серьезные средства, чтобы оказать существенную помощь этим странам в развитии инфраструктурных проектов на их территории… Тем самым оказывается помощь и развитию Китаю, и той страны, которая будет реализовывать у себя эти проекты. Китай, таким образом, становится буксиром мировой экономики", – отметил Андрей Островский.  

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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духовная скрепа
Нашу экономику на буксир возьмите
10:21
18.10.2017
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Arkadi Kivovitch
Они могут сколько угодно называть Китай социалистическим, но это - капитализм с местными вариациями. Просто там демократии нет, ну и слава богу. Я давно уже понял, что идеальной системой является просвещённая диктатура, как в Сингапуре с Ли Куан Ю. Вот и в Китае, похоже, установилась такая диктатура. Результат налицо.
10:18
18.10.2017
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