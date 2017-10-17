Эксперт: КНДР не блефует, говоря о своих ракетах

В КНДР заявили о возможности начала "в любой момент" ядерной войны. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik дал свой прогноз дальнейшего развития событий.

КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен.

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, дипломат высказался в поддержку принятой в июле конвенции о полном запрете ядерного оружия.

"Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", – добавил он.

Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, "является оправданной мерой по самозащите". "Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", – подчеркнул представитель КНДР.

По его словам, "ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент".

В этом году, как заявил Ким Ин Рен, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения ядерной проблемы Пхеньяна. В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, а за неделю до этого провела пуск баллистической ракеты. После этого Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что Дональд Трамп неслучайно постоянно подогревает интерес к проблеме северокорейского ядерного оружия.

"С моей точки зрения, у Трампа единственным козырем, который остался в его колоде после того, как у него выбили практически все его внутриполитические начинания и, по сути, торпедировали их, является некий успех во внешней политике. И тут у него достаточно сложный выбор, и все варианты этого выбора один хуже другого: ничего не получается с Украиной, не столь радужно идут события в Сирии и Ираке, ничего не получается с Ираном. Так что остается вот такая возможная "маленькая победа" над Северной Кореей. Вот Трамп и подогревает постоянно интерес к этому конфликту, для него это единственная возможность получить некие политические дивиденды", – сказал Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, несмотря на жесткие заявления как со стороны Вашингтона, так и со стороны Пхеньяна, говорить о возможности ядерной войны преждевременно.

"КНДР отнюдь не блефует, когда говорит, что у нее уже есть ракеты, которые способны доставить ядерные боезаряды к территории континентальных США. Вопрос только в количестве этих ракет. Пока оно, конечно, мизерно по сравнению с американским арсеналом. И я считаю, что прямой военный конфликт достаточно маловероятен, США и КНДР стояли гораздо ближе к ядерному конфликту во время корейской войны. Но ничего не произошло. То есть в риторике США и Северной Кореи нет ничего нового. Единственное – личности лидеров сейчас более колоритные", – отметил эксперт.

При этом, как полагает Алексей Анпилогов, США не в состоянии самостоятельно решить вопрос КНДР.

"Нужно понимать, что гегемония США, которая была непререкаемой еще в 90-е годы, сейчас все больше подвергается сомнению. И США вынуждены привлекать Китай, Россию для решения таких, казалось бы, простых вопросов, как вопрос КНДР, который был решен в 1994 году просто поездкой бывшего президента США (Джимми) Картера, который договорился о разоружении. И Северная Корея, в общем, честно выполняла свою часть сделки до тех пор, пока (экс-президент США Джордж) Буш-младший не отменил все договоренности и не причислил КНДР к "оси зла". А сейчас Америка – это даже не Америка Буша-младшего, а гораздо слабее, и они вынуждены опираться на Китай и Россию, чтобы как-то сохранить лицо", – заключил эксперт.

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