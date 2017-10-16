Мнение об ударе израильтян по ПВО Сирии: у Израиля свои "тараканы" в голове

В Тель-Авиве заверили, что не хотят обострения отношений с Сирией после обмена ударами. Востоковед Вячеслав Матузов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что восприятие в России и Израиле подобных инцидентов останется совершенно разным.

Израиль заинтересован в сохранении "относительной стабильности" в отношениях с Сирией и не имеет намерений ее нарушать, заявил официальный представитель израильской армии после обмена ударами между войсками обеих стран.

Израильская авиация в понедельник утром уничтожили батарею ПВО Сирии, которая выпустила ракету по самолетам, выполнявшим разведывательное задание в воздушном пространстве Ливана.

"Сохранение относительной стабильности – общий интерес. У нас нет намерений дестабилизировать ситуацию", – сказал журналистам подполковник Йонатан Конрикус.

Ранее один из руководителей армейской пресс-службы сообщил, что израильские военные в режиме реального времени проинформировали российских коллег об авиаударе по батарее ПВО Сирии.

Инцидент произошел в преддверии визита в Израиль главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. "Российский министр обороны, который приезжает, получит исчерпывающий брифинг на эту тему", – добавил представитель израильской армии.

Руководитель Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший дипломат Вячеслав Матузов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что восприятие в России и Израиле подобных инцидентов останется совершенно разным.

"У России – свой взгляд и по вопросам военных действий Израиля на территории Сирии, и по вопросам палестино-израильских отношений, в отношении ближневосточного урегулирования. У России – свой подход и вряд ли она будет увязывать двусторонние отношения с Израилем с другими вопросами. В то же время я не думаю, что Россия будет согласна с этими провокационными действиями Израиля против Сирии… Но я так понимаю, что Израиль трудно поддается аргументации – у него свои "тараканы" в голове. И я думаю, что все увещевания в адрес израильского руководства вряд ли дадут результат. Каждый проводит свою политику", – резюмировал Вячеслав Матузов.

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