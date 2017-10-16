Мнение о выборах в Киргизии: курс, выбранный Атамбаевым, будет продолжен

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Наблюдатели от СНГ сочли выборы президента Киргизии открытыми и прозрачными. Свой прогноз на ближайшие перспективы развития страны в эфире радио Sputnik представил политолог Шерадил Бактыгулов.

Президентские выборы в Киргизии были проведены на высоком уровне, полностью соответствовали законодательству и международным нормам, были открытыми, конкурентными и прозрачными, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Миссия наблюдателей от СНГ после работы в период подготовки и проведения выборов президента сделала вывод, что выборы проведены в соответствии с конституцией и законами страны и отвечали общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов", – сказал он.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента. По данным ЦИК, с 54% голосов лидирует экс-премьер страны, кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Он обещает продолжить курс прежней администрации и не менять уже сложившиеся правила и взаимоотношения в обществе.

Жээнбеков заявил журналистам, что выборы в Киргизии доказали всему миру, что только народ решает судьбу государства. "Сегодня Кыргызстан показал всему миру, что мы демократическое суверенное государство", – сказал он.

Жээнбеков отметил, что проведение демократических выборов стало возможным благодаря действующему президенту Алмазбеку Атамбаеву, который "выстроил такую систему". Он также поблагодарил своих оппонентов и подчеркнул, что чувствует большую ответственность перед народом и страной.

"За шесть лет достигнуто очень многое, и моя задача – все это сохранить и укрепить", – добавил кандидат от правящей партии.

Свой прогноз на ближайшие перспективы развития Киргизии в эфире радио Sputnik представил политолог, исследователь проблем Центральной Азии Шерадил Бактыгулов.

"Сооронбай Жээнбеков поддерживался той же самой командой управленцев, которая сейчас находится в структурах власти. Поэтому тот путь, который был выбран Атамбаевым, будет продолжен. Это та ситуация, когда независимо от главы государства основной костяк управленцев остается тем же. Он был в этой команде. И те же люди остаются с ним. От перестановки мест слагаемых сумма не изменится. Никаких резких лавирований не предвидится", – считает политолог.

Он убежден, что и во внешней политике приоритеты останутся прежними.

"Жээнбеков в ходе предвыборной кампании в качестве стратегических внешних партнеров называл Россию, Казахстан, Китай. Впрочем, каждый из 11 кандидатов в президенты заявлял то же самое в отношении внешних приоритетов. Экономика не терпит резких движений, поэтому те договоренности, которые были достигнуты в рамках ЕАЭС, экономического пояса Шелкового пути, двусторонних соглашений, будут сохраняться", – уверен Шерадил Бактыгулов.

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