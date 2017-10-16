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Эксперт: за терактом в Могадишо стоит попытка передела власти

08:3616.10.2017
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© AFP 2017 / Mohamed AbdiwahabНа месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017
© AFP 2017 / Mohamed Abdiwahab
Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 276 человек. Обстоятельства теракта в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по борьбе с терроризмом Иосиф Линдер.

Совет Безопасности ООН в принятом в воскресенье заявлении осудил крупный теракт в столице Сомали.

Накануне грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщил в воскресенье министр информации Сомали Абдирахман Осман, число погибших в результате взрыва составило 276 человек, порядка 300 пострадали.

"Члены Совета Безопасности (ООН) самым серьезным образом осудили террористическую атаку 14 октября против мирных жителей в Могадишо", – говорится в заявлении, распространенном в штаб-квартире всемирной организации.

 В Совбезе заявили о необходимости "привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров заслуживающих порицания актов терроризма" и призвали "все государства, в соответствии с их обязательствами по международному праву и резолюциям СБ ООН активно сотрудничать в этой связи с правительством Сомали и другими связанными органами".

Как отметил Абдирахман Осман, соседние страны, в том числе Джибути, Эфиопия и Кения, предложили содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим. Кроме того, по словам министра, Анкара отреагировала на просьбу властей Сомали перевезти пострадавших на лечение в Турцию.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik оценил масштабы теракта.

"Грузовик, естественно, был начинен огромным количеством взрывчатки. Ее тип будет определен, но даже если это обычный тринитротолуол, такого объема вполне достаточно, чтобы поразить огромное число людей. Число погибших, к сожалению, будет увеличиваться, потому что у многих  – тяжелые и несовместимые с жизнью ранения", – отметил Иосиф Линдер.

По словам эксперта, без грамотной работы спецслужб избежать таких инцидентов практически невозможно.

"Если спецслужбы (не полиция, а именно спецслужбы) страны не имеют опережающей агентурной информации о готовящемся теракте, избежать его практически невозможно. Помочь могла бы только случайность. Во всех других случаях выявить что-то подозрительное невозможно. Тем более учитывая специфику региона. Там сумасшедшее дорожное движение, поэтому никто не будет обращать внимание на какой-то грузовик", – сказал Иосиф Линдер.

Он выразил мнение, что независимо от того, кто возьмет на себя ответственность за теракт, за этим стоит попытка передела власти.

"Неспроста в этом регионе развивается морское пиратство, огромное количество незаконных вооруженных формирований, каждое из которых решает свои финансовые и социальные проблемы силовыми методами. Естественно, любой теракт, кем бы он ни был подготовлен – это противостояние враждующих группировок. В процессе этой дестабилизации  ставятся определенные геополитические или финансовые задачи – выдвинуть на основные роли нужных людей, либо сместить те или иные структуры. Дальше – переход власти к новой группировке. Это стандартный африканский сценарий, который очень часто разыгрывался. В самой бедной стране намного проще установить любую власть", – сказал Иосиф Линдер.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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