Украинский эксперт: замерзнуть назло России – это верх глупости

Украина накопила лишь половину необходимого запаса угля, заявили в профсоюзе шахтеров. Украинский эксперт Андрей Никончук поделился с радио Sputnik мнением о том, что привело к проблемам, с которыми к началу отопительного сезона столкнулся Киев.

Украина накопила вдвое меньше необходимого уровня антрацитового угля для прохождения осенне-зимнего периода. Общее количество антрацита на украинских складах на сегодняшний день составляет порядка 1,5 млн тонн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"На складах ТЭЦ и теплоэлектроцентралей находится 1,5 млн тонн угля, вместо 3 млн, как предполагалось в планах", – написал Волынец. При этом он посетовал, что Украина получила из США меньше угля, чем было анонсировано ранее.

"Вот и приплыли. Вчера на Украину прибыло второе судно с антрацитовым углем из США. Первое обещали с 80 тысяч тонн, а прибыло – 62, второе судно доставило 62 тысячи тонн", – отметил Волынец.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).

Исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проблемы с нехваткой угля связаны, прежде всего, с нежеланием Киева договариваться с Россией и Донбассом.

"Нужно искать разные пути – нужно диверсифицировать поставки. Нужно садиться и договариваться с Россией, с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Возможно, с какими-то другими поставщиками. В вопросе поставок угля речь идет о политической целесообразности, не больше и не меньше. Но я думаю, что замерзать назло кому-то – это верх глупости. Ведь политическая целесообразность не должна влиять на прохождение отопительного сезона", – сказал Андрей Никончук.

Ранее глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику поставили партию угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Андрей Никончук выразил удивление, что Киев при этом закупает уголь у США.

"Мы слышали сообщения СМИ, что Польша приобретет уголь с территории Донбасса. Если это делают наши (украинские) западные партнеры, то возникает вопрос – почему мы покупаем уголь в США и создаем рабочие места в Пенсильвании, а не у себя в стране? К сожалению, этот вопрос становится политическим заложником", – считает эксперт.

Он также объяснил, с чем, по его мнению, может быть связана поставка угля из США в меньших количествах, чем было обещано.

"Я глубоко сомневаюсь, что в Пенсильвании недостаточно мощностей с точки зрения добычи угля. Вопрос в логистике. Нужно проплыть полмира, чтобы доставить этот уголь, это не поезд. Это у нас на Украине была развитая транспортная инфраструктура железнодорожных составов, которые вереницей тянули уголь из Донбасса. А это все-таки корабль. Не исключено, что их просто банально не хватает", – заключил Андрей Никончук.

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