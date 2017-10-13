Украинский эксперт: замерзнуть назло России – это верх глупости

Украина накопила вдвое меньше необходимого уровня антрацитового угля для прохождения осенне-зимнего периода. Общее количество антрацита на украинских складах на сегодняшний день составляет порядка 1,5 млн тонн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.
"Вот и приплыли. Вчера на Украину прибыло второе судно с антрацитовым углем из США. Первое обещали с 80 тысяч тонн, а прибыло – 62, второе судно доставило 62 тысячи тонн", – отметил Волынец.
Исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проблемы с нехваткой угля связаны, прежде всего, с нежеланием Киева договариваться с Россией и Донбассом.
"Нужно искать разные пути – нужно диверсифицировать поставки. Нужно садиться и договариваться с Россией, с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Возможно, с какими-то другими поставщиками. В вопросе поставок угля речь идет о политической целесообразности, не больше и не меньше. Но я думаю, что замерзать назло кому-то – это верх глупости. Ведь политическая целесообразность не должна влиять на прохождение отопительного сезона", – сказал Андрей Никончук.
Ранее глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику поставили партию угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Андрей Никончук выразил удивление, что Киев при этом закупает уголь у США.
"Мы слышали сообщения СМИ, что Польша приобретет уголь с территории Донбасса. Если это делают наши (украинские) западные партнеры, то возникает вопрос – почему мы покупаем уголь в США и создаем рабочие места в Пенсильвании, а не у себя в стране? К сожалению, этот вопрос становится политическим заложником", – считает эксперт.
Он также объяснил, с чем, по его мнению, может быть связана поставка угля из США в меньших количествах, чем было обещано.
"Я глубоко сомневаюсь, что в Пенсильвании недостаточно мощностей с точки зрения добычи угля. Вопрос в логистике. Нужно проплыть полмира, чтобы доставить этот уголь, это не поезд. Это у нас на Украине была развитая транспортная инфраструктура железнодорожных составов, которые вереницей тянули уголь из Донбасса. А это все-таки корабль. Не исключено, что их просто банально не хватает", – заключил Андрей Никончук.
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