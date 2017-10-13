Политолог: требование к Совету Европы подать в суд на Россию – "трюк" Киева

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге

Украинская делегация в ПАСЕ требует подать в суд на Россию за неуплату взносов. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев таким образом пытается перевести фокус внимания Ассамблеи с собственных действий на РФ.

Киев потребовал от генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда подать в суд на Россию, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"На бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов", – написал Арьев на своей странице в Facebook.

Ранее он заявил, что Украина постарается не допустить восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

Летом Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом Москва продолжает выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета. В ПАСЕ решение России назвали "беспрецедентной проблемой".

Как заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, в январе у Совета Европы может быть последняя возможность вернуть голос российской делегации в ПАСЕ.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik напомнил, что ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осудила новый украинский закон об образовании и рекомендовала пересмотреть его. Таким образом, по мнению политолога, Киев сейчас просто пытается переключить внимание Ассамблеи с собственных проблем на Россию.

"Украинская делегация в ПАСЕ после негативной реакции Ассамблеи на украинскую реформу образования пытается другими инициативами перевести фокус внимания с собственных действий на действия России. И привлечение внимания к последовательной, как они говорят, неуплате Россией взносов в ПАСЕ – это лишь один из таких трюков. Украинская делегация бессильна, чтобы как-то повлиять на ПАСЕ (в вопросе украинского закона об образовании) под давлением венгерской, румынской и молдавской делегаций. Поэтому она пытается перевести дискуссию в другое русло. Но я считаю, что это не будет иметь ни малейших последствий", – сказал Александр Асафов.

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