Военный эксперт: опасность от С-400? Она есть, но только для агрессора

В США назвали проблемой для НАТО покупку Турцией российских С-400. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik объяснил почему, по его мнению, эта сделка так встревожила США.

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон назвала решение Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 проблемой. По ее словам, это тревожит НАТО. "Эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс", — сказала она в интервью газете Washington Post.

Хатчисон также отметила, что США хотят сотрудничать с Турцией и не хотят, чтобы Анкара сближалась с Москвой. "Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции", — подчеркнула она.

В середине сентября турецкий президент Тайип Эрдоган объявил о подписании соглашения с Россией по покупке С-400. По его словам, Анкара уже внесла задаток. В Москве подтвердили эту информацию. Позже стало известно, что поставки ЗРК в Турцию начнутся в течение двух лет.

После этого американские СМИ сообщили, что американский сенатор-демократ Бен Кардин предложил Белому дому ввести санкции против Анкары и задуматься о целесообразности ее членства в НАТО. Он считает, что решение Турции по С-400 может ударить по самой стране, поскольку она якобы нарушает режим санкций Вашингтона против Москвы.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik объяснил почему, по его мнению, эта сделка так встревожила США.

"Комплексы С-400, которым нет аналогов, очень эффективны, и, по высказываниям самих американцев, они представляют опасность. Но если вы не собираетесь нападать на Турцию, то в чем опасность? Это комплексы защиты, поэтому они опасны только для агрессора. Если бы Турция приобрела ударные комплексы, то можно было бы встревожиться. Но как только страны приобретают наши системы защиты, США сразу выражают недовольство. Потому что это угрожает ВВС США, которые могут быть направлены в любую точку мира для "установления демократии", — сказал Александр Жилин.

С-400 "Триумф"- новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

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