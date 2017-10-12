Политолог: Венгрия ставит Украину "на место"

Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья" все же проведут, несмотря на протесты Киева.

Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья", сообщил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал Климкин в Twitter.

При этом не уточняется, где планируют провести акцию.

Министр иностранных дел Украины заявил, что намерен посетить Будапешт, где надеется на конструктивный диалог с венгерскими властями по поводу закона об образовании, который был принят Киевом.

Документ вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно – до 2020 года. В Венгрии считают, что закон существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Климкин сообщил, что удивлен недовольством Венгрии украинским законом об образовании и ее заявлениями о пересмотре соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В связи с этим министр заявил о намерении обсудить вопрос об ассоциации на встрече в Будапеште.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья" все же проведут, несмотря на протесты Киева.

"В свете последнего обострения отношений между Венгрией и Украиной, не исключаю, что эта акция все-таки состоится – в назидание Киеву. Потому что власти Венгрии оскорблены теми изменениями законодательства на Украине, которые ограничивают права украинских венгров на образование. Кроме того, Украина должна понимать, что она никогда не будет в равных отношениях со странами Европейского союза. Разрешая проведение подобной акции, Венгрия просто ставит Украину на свое место – на место европейского вассала, а не надежного партнера и друга", — сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

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