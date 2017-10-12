Политолог о срыве флага с посольства РФ: истерика США - признак слабости

С закрытых консульских объектов в Сан-Франциско власти США сорвали флаги России. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik назвал действия американских властей беспрецедентными. никому не нужное противостояние будет усиливаться

Представители американских властей сорвали российские флаги с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско, заявило посольство в Вашингтоне.

В связи с этим, как говорится в сообщении посольства, российские дипломаты заявили протест.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги", — говорится в сообщении.

"Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", — заявили в посольстве.

В Госдепе США РИА Новости сообщили, что российские флаги, снятые с консульских зданий, находятся внутри этих объектов.

"Флаги с бывших консульских объектов РФ в Сан-Франциско были бережно сняты и хранятся в безопасности в этих зданиях", — сообщили в американском дипломатическом ведомстве.

Госдепартамент США подтвердил также, что российские флаги сняты со здания торгового представительства в Вашингтоне. Однако в ведомстве отказались объяснить причину таких мер.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik назвал действия американских властей беспрецедентными.

"Это – беспрецедентное действие американской стороны. Территория наших консульств является территорией Российской Федерации. И срыв флага – это как нарушение границы государства, это преступление, нарушение законов на нашей территории. Это не просто недружественный, но и глупый и ошибочный шаг в политическом отношении — никому не нужное противостояние будет только усиливаться", — сказал Дмитрий Журавлев.

По мнению политолога, это еще и свидетельство того, что Вашингтон осознает свои политические неудачи.

"Это эмоциональный шаг. Срыв флага не приносит никакой пользы США. А подобные эмоциональные шаги доказывают, что в этом противостоянии США, как минимум, не выигрывают. Победителю не нужны эмоциональные шаги, у него уже есть победа. Истерика – признак слабости. А это именно истерика – бесполезная, вредная, доказывающая, что то, что сейчас делает Америка, не удовлетворяет ее саму", — отметил Дмитрий Журавлев.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке. В зданиях прошли обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. В МИД подчеркнули, что Россия не давала согласие на снятие иммунитета с дипломатических объектов и не разрешала в них вторгаться.

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