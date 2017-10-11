Лилия Гумерова: "Взаимоуважение в мире сейчас востребовано как норма"

Культурный плюрализм – "инструмент обезболивания" в международных отношениях. С этим посылом в Петербурге с 14 по 18 октября пройдет 137-я Ассамблея Межпарламентского союза. О ее повестке и программе в эфире радио Sputnik – сенатор Лилия Гумерова.

Ассамблея нынешнего года ожидается рекордной по числу участников – заявки еще принимаются, но уже есть полторы тысячи зарегистрированных: парламентарии представляют более полутора сотен стран, среди них свыше 90 спикеров. Объясняя большой международный интерес к событию в Петербурге, член российской делегации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила в интервью радио Sputnik, что Россия неизменно подтверждает свою открытость – даже на фоне различных санкций.

"Мир устал от искусственного санкционного давления на Россию. Изолировать ее от мирового сообщества не получилось – как бы кому-то ни хотелось, чтобы так было, на деле этого нет ни в экономике, ни в социально-гуманитарной сфере, ни, тем более, в общении между парламентариями разных стран. Опыт России, те предложения и действия, которые демонстрирует Россия сегодня во имя сохранения стабильности, устойчивого развития мира, они очень, очень востребованы. Россия уникальная страна, интересная своими ответами на актуальнейшие вопросы", – сказала Лилия Гумерова.

Работу Ассамблеи определит тема "От культурного разнообразия к культурному плюрализму ради мира и безопасности для всех". По мнению Лилии Гумеровой, у этой повестки "высокая степень важности".

"Сегодня очень опасно говорить о том, что демократия, культура, правила и свободы какой-либо страны или какого-либо народа выше правил и свобод, установленных для другого народа или в другом государстве. Именно взаимоуважение – культур, законов, "мирных существований" – сейчас особенно важно и востребовано как международная норма", – отметила сенатор.

Программа Ассамблеи предполагает десятки деловых и культурных мероприятий, в их числе – форум женщин парламентариев и посещения петербургских музеев. Чем еще будут наполнены пять дней международной встречи в Северной столице России – в полной версии интервью.

Лилия Гумерова: взаимоуважение в мире сейчас востребовано как норма Your browser does not support HTML5 audio

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