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Мнение: Порошенко будет говорить о Крыме одно и то же, пока "не отзовут"

17:0311.10.2017
(обновлено: 17:16 11.10.2017)
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© AFP 2017 / Patrick HertzogПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в СтрасбургеПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление президента Чехии по поводу Крыма. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik отметила, что украинский лидер видит свою роль в том, чтобы бесконечно отрицать принадлежность Крыма России.

Петр Порошенко ответил на предложение президента Чехии Милоша Земана получить от России "компенсацию за Крым". Украинский лидер заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов "торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

Президент Чехии Милош Земан во время выступления в Европарламенте
CC BY-SA 2.0 / European Union 2014 - European Parliament /
Депутат ГД: Земан в вопросе Крыма "мягко стелет" для жесткой посадки Запада

"Решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле"", – заявил он.

Во вторник, 10 октября, Земан, выступая в ПАСЕ, сказал, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров "в форме поставок нефти или газа". Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России – это свершившийся факт.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Порошенко видит свою роль в том, чтобы отрицать свершившийся факт.

"Все, что заявляют Порошенко и руководство Украины, смешно. Правда, правильнее было бы сказать, что это было бы смешно, если бы эти люди не убивали народ Донбасса. Все эти люди похожи на клоунов, но на самом деле они смертельно опасны, если мировое сообщество не возьмется их остановить. Что касается заявлений Порошенко по Крыму, то пока он будет у власти, пока его не отзовет "вашингтонский обком" или не снесет народ Украины, он будет делать такие заявления. Его функция в данном вопросе – бесконечно отрицать то, что Крым российский. Хотя для всего мирового сообщества это де-факто уже давно. Де-юре оно этого пока не признало, но постепенно будет происходить признание по факту. В Крым ездят парламентарии, известные люди, они приобретают там имущество, то есть идет спокойный процесс взаимодействия", – сказала Наталья Макеева.

Крым вновь стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом в Кремле подчеркнули, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vladik65
У каждого вопроса есть своя цена.
17:22
11.10.2017
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