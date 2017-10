Эксперт: не думаю, что "Нафтогаз" получит компенсацию в споре с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" надеется получить компенсацию по иску в Стокгольме к "Газпрому". В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов высказал мнение, что окончательное решение арбитража сведет газовый спор на нет.

"Нафтогаз Украины" рассчитывает по итогам рассмотрения в Стокгольмском арбитраже исков к "Газпрому" получить по газовому спору компенсацию "на миллиарды долларов" и считает, что на него судом не будут возложены обязательства по выплате компенсации российской стороне, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии украинской редакции Deutsche Welle.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

"У нас есть уже много калькуляций (по ожидаемой сумме компенсации – ред.), но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов. Мы не ожидаем, что в результате этого процесса, если взять и иск по купле-продаже, и иск о транзите, мы в итоге что-то будем платить "Газпрому", – сказал Витренко.

Говоря о планах "Нафтогаза" по сотрудничеству с "Газпромом" после оглашения арбитражем решений по газовым искам, Витренко сообщил, что украинская компания рассчитывает оказывать услуги по транзиту российского газа до конца 2019 года. При этом по поводу выполнения контракта о поставках газа после решения арбитража Витренко сказал, что на данный момент украинская сторона "не понимает, будет ли покупать российский газ, будет ли у нее такая обязанность".

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказал мнение, что окончательное решение арбитража сведет газовый спор на нет.

"Не думаю, что в "Нафтогазе" получат какую-нибудь компенсацию. Они, конечно, хотели бы ее получить, но, скорее всего, арбитраж будет стремиться урегулировать все таким образом, чтобы никто никому не был должен. Очень большие суммы с обеих сторон заявлены, и если выиграет "Газпром", то понятно, что "Нафтогаз" придется объявлять банкротом, и, скорее всего, Украину, потому что компания на сто процентов принадлежит украинскому правительству. Соответственно, все это закончится очень плохо для них. Поэтому в Стокгольмском арбитраже будут стараться все свести к нулю какими-то взаимными погашениями", – сказал Сергей Правосудов.

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес отдельное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину, которое по своей сути является промежуточным. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом".

