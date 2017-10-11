Мнение: США рискуют лишиться "платформы воздействия" на процессы в России

В МИД РФ не исключают нового сокращения дипмиссии США в России. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это можно сделать за счет дипломатов, которые занимаются в России вовсе не дипломатической работой.

Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США, и не исключает, что потребует от Вашингтона "установления реального паритета по числу сотрудников диппредставительств", заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Дипломат отметил, что цифра в 455 человек, к которой Москва предложила Вашингтону привести американский персонал, чтобы уравнять его с российским, включала также сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.

"Это была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу", – подчеркнул Борисенко.

"Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", – отметил дипломат.

"Мы посмотрим. Прорабатываем самые разные варианты и ничего не исключаем", – добавил он.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти меры помогли бы ослабить влияние Соединенных Штатов на внутриполитические процессы в России, которое они осуществляют через некоммерческие организации.

"Америка обвиняет Россию во вмешательстве во внутриполитическую жизнь США, но на самом деле именно американцы проявляют гораздо большую активность по влиянию на российскую внутреннюю политику. Дипломаты США курируют некоммерческие организации в России – все эти НКО, коих бесчисленное множество. Поэтому я думаю, что если такое решение будет принято (о сокращении сотрудников дипмиссии США – ред.), то американское правительство лишится легальной платформы на территории РФ, которая позволяла им воздействовать на очень многие политические процессы в России. Это будет еще один очень сильный удар по этой деятельности, которая действительно является вмешательством во внутренние дела России", – сказал Дмитрий Михеев.

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