Военный эксперт: Киев быстро "сварганил" версию, как боец ВСУ попал в РФ

Украинские военные объяснили, как боец ВСУ оказался на территории России. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация с украинским военнослужащим наглядно показывает уровень дисциплины в Вооруженных силах Украины.

В украинском штабе, отвечающем за проведение операции в Донбассе, объяснили, как в России оказался задержанный военнослужащий.

"Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на убытие из воинской части с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам", – сообщается на странице штаба в Facebook.

Ранее погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям сообщило о задержании за нарушение границы на луганском направлении мужчины, представившегося военнослужащим украинской армии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ситуация украинским военнослужащим наглядно показывает уровень дисциплины в ВСУ.

"Пока непонятно, забрел ли он на нашу территорию по ошибке или у него есть серьезные намерения попросить политического убежища. Именно второе страшно не нравится киевскому руководству, поэтому моментально была "сварганена" версия: якобы этот человек отпросился у командира по устному варианту, и командир разрешил ему съездить домой. Но такого уровня дисциплины, такого бардака не бывает в других армиях – чтобы военнослужащий, участвующий в вооруженном конфликте, без рапорта поехал "до дому". Сегодня в украинской прессе уже поднимается гвалт, что этот человек попал не по своей воле в Россию, а что его якобы "выкрала" разведка. Есть еще более экзотичная версия: якобы его напоили каким-то "пойлом", он потерял ориентацию в пространстве. Что сказать? Будем ждать его признаний. Все делается по закону, ему представлен украинский адвокат. Истинные намерения этого украинца, конечно, будут интересны. Вопросов к нему будет много", – сказал Виктор Баранец.

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