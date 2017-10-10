Аналитик: призыв Грибаускайте к ЕК – попытка "стрясти" денег с "Газпрома"

Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник в рамках встречи с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что Литва надеется на то, что Еврокомиссия (ЕК) останется принципиальной в деле "Газпрома" и добьется возмещения за причиненный финансовый ущерб всем пострадавшим от монополии концерна странам, сообщила пресс-служба президентского дворца.
ЕК рассматривает антимонопольное дело против "Газпрома", в рамках которого в 2015 году выдвинула компании официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка, собирая комментарии до 4 июня. А зампред правления концерна Александр Медведев сообщил, что проведет встречу с Вестагер 13 октября.
Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik оценил перспективы стран ЕС в данном вопросе.
"Вряд ли будут какие-то успехи, вряд ли "Газпром" что-нибудь заплатит. Основная причина таких заявлений – это то, что экономика Прибалтики давно стагнирует, наиболее активное население покидает эти страны, уезжая на работу в другие страны Евросоюза, денег нет. Соответственно, они (прибалтийские страны) пытаются стрясти деньги. "Газпром", мол, богатый и дружелюбный, потому что российский, вот они и пытаются… Но на самом деле у них вряд ли что-то получится. Я бы достаточно спокойно ко всем этим историям относился. Ничего они не добьются. Надо понимать, что пока треть газового рынка Европы – это "Газпром", его позиции достаточно сильны", – сказал Александр Разуваев.
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