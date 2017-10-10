Аналитик: призыв Грибаускайте к ЕК – попытка "стрясти" денег с "Газпрома"

Литва призвала Еврокомиссию добиться выплат компенсаций европейским странам от "Газпрома". Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik оценил перспективы стран ЕС в данном вопросе.

Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник в рамках встречи с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что Литва надеется на то, что Еврокомиссия (ЕК) останется принципиальной в деле "Газпрома" и добьется возмещения за причиненный финансовый ущерб всем пострадавшим от монополии концерна странам, сообщила пресс-служба президентского дворца.

"Президент надеется, что Еврокомиссия останется принципиальной в вопросе крупных компаний, таких как "Газпром", когда, воспользовавшись доминирующим положением в 2004-2012 годах… Литве и другим странам ЕС пришлось платить цену за газ, превышающую рыночную", – говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе. Отмечается также, что глава Литвы призвала ЕК достичь того, чтобы "пострадавшим от монополии "Газпрома" странам была выплачена компенсация за причиненный финансовый ущерб" и обеспечить, чтобы в будущем были предоставлены конкурентные и отталкивающиеся от ситуации на рынке цены.

ЕК рассматривает антимонопольное дело против "Газпрома", в рамках которого в 2015 году выдвинула компании официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка, собирая комментарии до 4 июня. А зампред правления концерна Александр Медведев сообщил, что проведет встречу с Вестагер 13 октября.

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik оценил перспективы стран ЕС в данном вопросе.

"Вряд ли будут какие-то успехи, вряд ли "Газпром" что-нибудь заплатит. Основная причина таких заявлений – это то, что экономика Прибалтики давно стагнирует, наиболее активное население покидает эти страны, уезжая на работу в другие страны Евросоюза, денег нет. Соответственно, они (прибалтийские страны) пытаются стрясти деньги. "Газпром", мол, богатый и дружелюбный, потому что российский, вот они и пытаются… Но на самом деле у них вряд ли что-то получится. Я бы достаточно спокойно ко всем этим историям относился. Ничего они не добьются. Надо понимать, что пока треть газового рынка Европы – это "Газпром", его позиции достаточно сильны", – сказал Александр Разуваев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!