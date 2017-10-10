Политолог: перспективы Украины в споре с Россией в ВТО достаточно туманны

Россия пока не видит компромиссов в споре с Украиной по санкциям в рамках ВТО, заявили в Минэкономразвития РФ. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что исками в международные организации и суды Киев просто пытается "досадить" РФ.

Россия пока не видит компромиссов в споре по санкциям Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В рамках процедур ВТО контакты происходят. Пока никаких компромиссов там нет", – сказал он в кулуарах встречи министров ВТО.

"Мы продолжаем двигаться по тем процедурам, которые есть. Это касается как исков Украины против России, так и России против Украины", – добавил министр.

В мае Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, санкциями – ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

В иске речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Российским компаниям также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.

Политолог Максим Жаров считает, что у Украины нет никаких перспектив выиграть данный спор.

"Как и все споры России и Украины, судебные в том числе, разбирательство в ВТО связано с тем, что Киев использует любые способы, чтобы досадить России. При этом используются любые ресурсы, даже те, которые должны использоваться по другому назначению, я имею в виду юридические ресурсы. Поэтому, собственно, перспективы Украины здесь достаточно туманны. Другой вопрос, что все это затягивается. И Украина использует любой судебный процесс с Россией как попытку дискредитации нашей страны на международной арене. Но в целом все эти судебные процессы не представляют для России никакой реальной угрозы. Позиция России достаточно сильна", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

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