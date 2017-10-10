Мнение: высказыванием о Крыме Эрдоган поддержал не Порошенко, а самого себя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма к России. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что в этом вопросе турецкий лидер – ситуативный союзник своего украинского коллеги.

Статус Крыма не изменится от того, признает ли президент Турции Тайип Эрдоган его принадлежность России или нет, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко", — написал сенатор в Twitter.

Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.

"Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", — цитирует Эрдогана УНИАН.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, чем вызваны заявления Эрдогана.

"Думаю, он поддержал не столько (Петра) Порошенко, сколько самого себя. У него весьма серьезная ситуация с Курдистаном. Как он пойдет на поддержку волеизъявления крымчан, если референдум провел Иракский Курдистан и почти единогласно высказался за провозглашение независимого государства? (Реджеп Тайип) Эрдоган не раз высказывался против того, чтобы курды создали независимое государство. И это не говоря о том, что в Турции считают, что исторически Крым – это часть Турции. Если вспомнить, что Эрдоган в какой-то мере сторонник возрождения величия Османской империи, то эта мечта об утраченных территориях тоже движет им. То есть здесь он ситуативный союзник Порошенко", — сказал Юрий Светов.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор считают Крым своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане приняли свое решение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.



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