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Политолог: НАТО решило провести Ассамблею на Украине лишь по одной причине

18:0909.10.2017
(обновлено: 18:10 09.10.2017)
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. 10 июля 2017Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. 10 июля 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
На Украине в 2020 году впервые должна пройти Парламентская ассамблея НАТО. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik назвал планы по проведению подобного мероприятия на Украине символическим актом.

Парламентская ассамблея (ПА) НАТО в 2020 году впервые пройдет на Украине, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО, народного депутат Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская Ассамблея НАТО. Прекрасная работа нашей делегации ПА НАТО в Бухаресте, где сегодня было принято это решение", – написала Геращенко в воскресенье на своей странице в Facebook.

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© РИА Новости / Михаил Маркив
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В свою очередь сама Ирина Фриз, которая является председателем постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, сообщила на своей странице в Facebook, что постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины "на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве".

По ее словам, "это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это свидетельство нашего тесного сотрудничества".

Парламентская ассамблея НАТО – межпарламентская организация стран-членов НАТО, собирается дважды в год.

Политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин считает, что Украина интересна НАТО только в одном смысле.

"Если даже раньше, когда Украина еще была мирной страной, всевозможные программы "Партнерства ради мира", меморандумы, хартии и т.д. не приближали Киев к вступлению в НАТО, а скорее плодили толстые папки с документами, то сейчас, когда Украина – воюющая внутри своей территории страна, перспективы ее вступления в альянс еще более отдаляются. Единственное, что приближает Украину к НАТО, это сдерживание "российской угрозы". В этом смысле Украина интересна – интересна как партнер, как территория, на которой будет реализована политика НАТО, возможно, даже военными методами", – сказал Денис Батурин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, НАТО пытается "застолбить" территорию Украины.

"Украина нужна НАТО не как член, а как некий объект воздействия, некая территория, с помощью которой можно реализовывать, прежде всего, свои политические цели. Ведь Украина очень активно, в том числе по собственной инициативе, реализует антироссийскую политику. Планы по проведению Парламентской ассамблеи в 2020 году – это некий символический акт, с целью застолбить территорию Украины, как ориентирующуюся на Запад и противостоящую России", – считает политолог.

Он считает, что проведение ПА НАТО на Украине никоим образом не приближает страну к вступлению в альянс.

"В целом НАТО не меняет своего отношения к Украине, просто условия и степень интереса к Украине меняются в зависимости от политической ситуации, от тех событий, которые разворачиваются как на самой Украине, так и на черноморском военно-политическом театре. А Украина остается на той же позиции, что и была – на пороге НАТО", – заключил Денис Батурин.

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