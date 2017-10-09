Эксперт: Россия "виновата" в повышении радиации в Европе? Забавная история

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) заявило, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
BfS 29 сентября – 3 октября зафиксировало небольшое повышение радиоактивности в Европе. В частности, в пробах воздуха из Германии и Австрии нашли рутений-106. При этом его концентрация не угрожает жизни и здоровью населения.
При этом не уточняется, на основании чего сделаны подобные выводы.
В то же время ведомство исключило аварию на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106, поскольку в образцах не нашли другие радиационные изотопы.
Позднее министерство общественной безопасности Челябинской области опровергло информацию об утечке рутения-106. Радиационный фон в регионе находится в пределах нормы.
В эфире радио Sputnik директор Межотраслевого экспертно-сертификационного и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга, вице-президент Российского Зеленого Креста Михаил Рылов отметил, что речь идет лишь о незначительном повышении содержания рутения-106 в воздухе.
"Рутений-106 – радиоактивный изотоп. Таких очень много. Если на то пошло, то превышения никакого не было, было просто появление этого изотопа над Европой в концентрациях в разы меньше предельно допустимых. Говорить о радиационной опасности над Европой или над Украиной при таких концентрациях – глупо, просто поднимается лишний шум. Это все равно что говорить: дорогие туристы, вот вы ездите в Санкт-Петербург, а там на набережных уровень излучения от гранита в пять раз выше, чем, скажем, в Польше. Ну и что? Достаточно забавная история тут получается", – сказал Михаил Рылов.
По его словам, обвинения в адрес России беспочвенны.
"Откуда он (рутений-106) взялся – вопрос сложный. Рутений не используется массово в промышленности – ни в народном хозяйстве, ни в оборонке, тем более, радиоактивный. Интересно вот что: о превышении уровня радиации заявили в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Франции и Украине. Но почему по этому поводу не высказалась Скандинавия? Если бы это было у нас и понесло бы на Запад, точно попало бы и туда. Просто уже принято ругаться в наш адрес. Он (рутений-106), конечно, имеет конкретный источник. Но этот источник мог быть, например, и в Западной Европе", – считает эксперт.
По его мнению, откуда именно взялся в воздухе рутений-106, необходимо выяснить специалистам.
"Так что в целом могу сказать, что для населения здесь вреда нет, для журналистов это – информационный повод, а вот для специалистов – повод разобраться, откуда он взялся. Если ты измеряешь в стране перемещение радиоактивных веществ, ты просто обязан эту задачу довести до конца и объяснить, почему это произошло", – заключил Михаил Рылов.
Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже его применяют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые предназначены для электроснабжения спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.
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