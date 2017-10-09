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Эксперт: Россия "виновата" в повышении радиации в Европе? Забавная история

16:2509.10.2017
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© РИА Новости / Андрей Александров
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В Германии заявили, что источник, спровоцировавший недавнее повышение уровня радиации в ЕС, может находиться в России. Эксперт Михаил Рылов в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе принято во всем обвинять РФ.

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) заявило, что предполагаемый источник недавнего повышения уровня радиоактивности воздуха в Европе может находиться в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

BfS 29 сентября – 3 октября зафиксировало небольшое повышение радиоактивности в Европе. В частности, в пробах воздуха из Германии и Австрии нашли рутений-106. При этом его концентрация не угрожает жизни и здоровью населения.

Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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"Причина недавно зафиксированного небольшого повышения показателей радиоактивного рутения-106 по-прежнему не ясна. Однако, с высокой долей вероятности, его источник находится на Южном Урале. На это указывают данные Федерального ведомства по радиационной защите. Другие регионы на юге России по-прежнему нельзя исключать", – сообщило ведомство.

При этом не уточняется, на основании чего сделаны подобные выводы.

В то же время ведомство исключило аварию на АЭС в качестве причины повышения содержания рутения-106, поскольку в образцах не нашли другие радиационные изотопы. 

Позднее министерство общественной безопасности Челябинской области опровергло информацию об утечке рутения-106. Радиационный фон в регионе находится в пределах нормы.

В эфире радио Sputnik директор Межотраслевого экспертно-сертификационного и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Санкт-Петербурга, вице-президент Российского Зеленого Креста Михаил Рылов отметил, что речь идет лишь о незначительном повышении содержания рутения-106 в воздухе. 

"Рутений-106 – радиоактивный изотоп. Таких очень много. Если на то пошло, то превышения никакого не было, было просто появление этого изотопа над Европой в концентрациях в разы меньше предельно допустимых. Говорить о радиационной опасности над Европой или над Украиной при таких концентрациях – глупо, просто поднимается лишний шум. Это все равно что говорить: дорогие туристы, вот вы ездите в Санкт-Петербург, а там на набережных уровень излучения от гранита в пять раз выше, чем, скажем, в Польше. Ну и что? Достаточно забавная история тут получается", – сказал Михаил Рылов.

По его словам, обвинения в адрес России беспочвенны.

"Откуда он (рутений-106) взялся – вопрос сложный. Рутений не используется массово в промышленности – ни в народном хозяйстве, ни в оборонке, тем более, радиоактивный. Интересно вот что: о превышении уровня радиации заявили в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Франции и Украине. Но почему по этому поводу не высказалась Скандинавия? Если бы это было у нас и понесло бы на Запад, точно попало бы и туда. Просто уже принято ругаться в наш адрес. Он (рутений-106), конечно, имеет конкретный источник. Но этот источник мог быть, например, и в Западной Европе", – считает эксперт.

По его мнению, откуда именно взялся в воздухе рутений-106, необходимо выяснить специалистам.

"Так что в целом могу сказать, что для населения здесь вреда нет, для журналистов это – информационный повод, а вот для специалистов – повод разобраться, откуда он взялся. Если ты измеряешь в стране перемещение радиоактивных веществ, ты просто обязан эту задачу довести до конца и объяснить, почему это произошло", – заключил Михаил Рылов.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже его применяют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые предназначены для электроснабжения спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

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