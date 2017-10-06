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Политолог: стену на границе с Россией Эстония может строить вечно

19:0606.10.2017
(обновлено: 19:07 06.10.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПограничный переход «Куничина гора»Пограничный переход «Куничина гора»
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
В Эстонии признали, что не успеют построить стену на границе с Россией к установленному сроку. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что в целом стена на эстонско-российской границе – это весьма символическое сооружение.

Эстония не успеет построить стену на границе с Россией в срок, сообщил начальник пограничного бюро Южной префектуры Тамар Тамм. Изначально ее планировалось достроить к 100-летию эстонского государства, которое будет отмечаться в следующем году.

Военнослужащий во время международных военных учений Saber Strike-2016 на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа
© РИА Новости / Сергей Степанов
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"Возможно, это был очень-очень предварительный план, о котором говорили, когда начинали очищать пограничную территорию. Так или иначе, это было излишне оптимистично", – цитирует Тамма эстонская газета Postimees

По его словам, граница может быть создана не раньше 2020 года. Пока же готовы только два пробных участка длиной по 1,6 километра каждый.

В марте 2016 года эстонское правительство одобрило детальный проект обустройства сухопутной границы с Россией. В зависимости от особенностей ландшафта и природных условий должен быть возведен забор высотой 2,5 метра на протяжении примерно 90 километров сухопутной границы. На границе будет также установлена современная охранная система, препятствующая незаконному пересечению границы, а также трансграничной преступности.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько считает, что строительство стены затягивается, прежде всего, из-за нехватки денежных средств. В целом же, по мнению политолога, реализация данного проект абсолютно не имеет смысла.

"Мне кажется, дело здесь, прежде всего в нехватке финансирования. Я думаю, для Эстонии строительство стены было хорошим поводом просить деньги у Брюсселя. Но, вероятно, какого-то большого финансирования они не получили на этот проект. Сама же по себе эта стена – это весьма символическое сооружение. Если говорить о военной составляющей, то никакая стена не удержит российскую армию. А если говорить о контрабандистах или каких-то других злостных нарушителях режима пограничных зон, то для этого существуют гораздо более совершенные и гораздо более дешевые средства обнаружения и обезвреживания", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

Он считает, что в большей степени строительство стены на границе с РФ – это элемент психологической борьбы.

"На мой взгляд, эта стена – просто элемент психологической, медийной борьбы, желание каким-то образом повлиять и на собственное население, чтобы убедить его в необходимости противостояния мифической российской угрозе и залезть еще и к нему в кошельки. И, соответственно, это попытка понервировать российское население, продемонстрировать ему, что, дескать, видите, как вас все "цивилизованные", в кавычках, страны будут сейчас изолировать. Я лично никакого смысла не вижу в этой стене – от слова "совсем", "абсолютно"", – отметил политолог.

По его мнению, Эстония могла бы куда разумнее потратить выделяемые деньги.

"Эту стену, конечно, можно строить вечно, можно ее надстраивать, добавлять башенки, можно укреплять ее рвами и т.д. Особенно, если источник финансирования соглашается выделять средства. Но лучше бы Эстония направила средства на привлечение российских туристов, инвесторов. В данном случае это было бы гораздо более выгодно. Да даже для того, чтобы просто расхищать выделяемые деньги, мне кажется, можно придумать гораздо более интересный проект", – заключил Богдан Безпалько.

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