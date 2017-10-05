Мнение: шанс Порошенко реализовать идеи по Донбассу – на уровне погрешности

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении и внести в него правки, изъяв упоминание о Минских соглашениях.
Перед голосованием комитета депутат Андрей Левус предложил изъять из статьи седьмой законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их словами о резолюции СБ ООН, в которой поддерживаются Минские договоренности. Он считает, что упоминать в документе Минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона.
Председатель комитета Сергей Пашинский поставил на голосование проект закона с поручением доработать документ и внести поправки в эту статью. Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один – против.
Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин считает, что закон о реинтеграции Донбасса жизненно необходим украинскому президенту.
"Порошенко сейчас тянет время, он сам понимает, что это не будет принято руководством (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР и, как следствие, будет негативно воспринято самим украинским обществом. Но он считает, что у него есть шансы по возвращению ДНР и ЛНР, скорее всего, все-таки военным путем. Ведь республики добровольно не вернутся. Однако этот вопрос нужно решать. Ведь Порошенко хочет переизбраться президентом. Он понимает, что все зависит как раз от вопроса Донбасса и Крыма – если он сможет что-то сделать, то у него будут какие-то шансы, а если нет, то ему грозит будущее Виктора Януковича", – сказал Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.
По его мнению, даже в случае одобрения данного законопроекта его реализация маловероятна.
"Этот законопроект можно расценивать еще и как некий популистский шаг со стороны Порошенко, как попытку показать, что он что-то может, стремится изменить ситуацию, как-то вернуть Донбасс. Но я думаю, что это абсолютно бессмысленный шаг, возможность его реализации весьма низкая, точнее – на уровне погрешности. Этот законопроект не будет иметь последствий, на которые рассчитывает Киев", – считает политолог.
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