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Мнение: шанс Порошенко реализовать идеи по Донбассу – на уровне погрешности

13:4805.10.2017
(обновлено: 13:49 05.10.2017)
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© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкУничтоженная украинская военная техника на ДонбассеУничтоженная украинская военная техника на Донбассе
© РИА Новости / Дэн Леви
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Комитет Рады рекомендовал внести правки в предложенные президентом Украины Петром Порошенко законопроекты по Донбассу. Политолог Антон Бредихин в эфире радио Sputnik назвал законопроекты "бессмысленным шагом" Киева.

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал принять законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении и внести в него правки, изъяв упоминание о Минских соглашениях.

Президент Украины Петр Порошенко
© Фото : официальный сайт президента Украины
Политолог: закон Порошенко о реинтеграции Донбасса – шаг на обострение
Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ определен президентом как неотложный. Россию в законопроекте назвали "агрессором". Также в законопроекте есть упоминание о Минских соглашениях, в частности, статья седьмая закрепляет приоритетность "пунктов по безопасности" Минских соглашений, реализация которых должна создать условия для политического урегулирования конфликта.

Перед голосованием комитета депутат Андрей Левус предложил изъять из статьи седьмой законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их словами о резолюции СБ ООН, в которой поддерживаются Минские договоренности. Он считает, что упоминать в документе Минские соглашения некорректно, так как они не были ратифицированы Радой и не имеют силу закона.

Председатель комитета Сергей Пашинский поставил на голосование проект закона с поручением доработать документ и внести поправки в эту статью. Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один – против.

Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин считает, что закон о реинтеграции Донбасса жизненно необходим украинскому президенту.

"Порошенко сейчас тянет время, он сам понимает, что это не будет принято руководством (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР и, как следствие, будет негативно воспринято самим украинским обществом. Но он считает, что у него есть шансы по возвращению ДНР и ЛНР, скорее всего, все-таки военным путем. Ведь республики добровольно не вернутся. Однако этот вопрос нужно решать. Ведь Порошенко хочет переизбраться президентом. Он понимает, что все зависит как раз от вопроса Донбасса и Крыма – если он сможет что-то сделать, то у него будут какие-то шансы, а если нет, то ему грозит будущее Виктора Януковича", – сказал Антон Бредихин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, даже в случае одобрения данного законопроекта его реализация маловероятна.

"Этот законопроект можно расценивать еще и как некий популистский шаг со стороны Порошенко, как попытку показать, что он что-то может, стремится изменить ситуацию, как-то вернуть Донбасс. Но я думаю, что это абсолютно бессмысленный шаг, возможность его реализации весьма низкая, точнее – на уровне погрешности. Этот законопроект не будет иметь последствий, на которые рассчитывает Киев", – считает политолог.

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