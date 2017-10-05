Эксперт: канадский аналог "закона Магнитского" – политическая глупость

В парламенте Канады приняли аналог "закона Магнитского". Эксперт Алексей Пилько в эфире радио Sputnik изложил свою точку зрения на причины принятия этого закона.

Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского". Он позволит конфисковать имущество и активы иностранцев, причастных к нарушению прав человека.

Законопроект был единогласно принят всеми 277 депутатами, которые находились на заседании. Теперь документ должен пройти процедуру чтения в сенате Канады. Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу при наличии королевской санкции.

В МИД России выразили разочарование в связи с решением Канады принять аналог "закона Магнитского". По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой.

Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Канадский аналог "закона Магнитского" – это инерция, инерция американского закона. Я не думаю, что есть сейчас какие-то основания для обострения отношений между Россией и Канадой. У наших стран, кстати, хорошее торгово-экономическое сотрудничество, большое сотрудничество в области спорта, и в целом отношения России и Канады – вовсе не плохие. Но, к сожалению, в дипломатии очень часто правит бал инерция. И это (принятие в Канаде аналога "закона Магнитского" – ред.) – своего рода политическая глупость, которая, надеюсь, не повредит отношениям между Россией и Канадой", – сказал Алексей Пилько.

Он призвал не придавать слишком большого значения этому жесту Оттавы.

"Я бы не придавал этому слишком большого значения, это дань текущей западной политической моде, следствие того, что мы сегодня, к сожалению, имеем дело со вторым изданием "холодной войны". Но и это пройдет, как прошла первая "холодная война", а отношения между странами и людьми останутся", – считает Алексей Пилько.

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