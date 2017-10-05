Эксперт о донбасском угле в Польше: остальной Украине торговать нечем

В Польше признали, что покупали уголь у Донбасса. Неудивительно, потому что это самая индустриально развитая зона Украины, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

Глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский признал, что в республику поставили партию угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

"Какая-то маленькая фирма. С Донбасса ли – однозначно не понятно, но похоже, что так. Произошла поставка угля, 11 тысяч тонн. Это столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки", – сказал министр в эфире Польского телевидения.

В свою очередь находящийся с визитом в Варшаве министр энергетики Украины Игорь Насалик назвал сложившуюся ситуацию "очень неприятной". "Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша – с наших оккупированных территорий", – сказал он.

Ранее польская Gazeta Prawna сообщила, что в Польшу были полулегально поставлен антрацит с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Как утверждает издание, уголь ввезла фирма Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что несложно вычислить, откуда был поставлен уголь, но юридических проблем возникнуть не должно.

"Как ни странно, нет никаких официальных санкций, ограничений, принимаемых на международном уровне. Та же Польша считает Донбасс Украиной, то есть, получается, покупает украинский уголь. Доказать, откуда уголь, нетрудно – можно сделать анализ. Найти следы легко. Ну и что?" – сказал Андрей Суздальцев.

Однако, по мнению эксперта, в политическом плане для Польши это будет иметь значение.

"В политическом плане это скандал, демонстрация перед Украиной. Донбасс очень пострадал: еще до начала боевых действий это уже была территория, находящая в рецессии – разваливалась еще советская экономика, некоторые шахты не работали, потом стало хуже. Но, тем не менее, это и сейчас самая индустриальная зона Украины. Уж на остальной-то Украине, кроме коров и хлебных полей, ничего больше нет. С кем там торговать-то? Этот политический скандал ударит по правящей верхушке, но не более того", – считает Андрей Суздальцев.

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